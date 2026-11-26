تحديد الأولويات وتأمين الإمداد.. وزارة الصحة تبحث آليات تنفيذ الحملة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال
إنجاز نحو 80 % من أعمال إزالة الأنقاض في جسر الشغور
وزارة الأوقاف ومجلس الإفتاء ينظمان ورشة لتعزيز وحدة الخطاب الإسلامي وتطبيقاته المجتمعية
منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة
بعد 15 عاماً من الإغلاق، الشؤون المدنية تعود إلى البصيرة بريف دير الزور لخدمة 500 مراجع يومياً
ندوات أدبية وأمسيات شعرية في معرض حماة للكتاب تستقطب جمهوراً واسعاً من المجتمع
”لأجل من غابوا.. نبني مستقبل من بقوا”.. فعالية للأطفال في دوما بمشاركة 1500 طفل
مجلس الأعمال السوري الفرنسي يحتفي بعامه الأول ويعزز التعاون الاقتصادي
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