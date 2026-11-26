الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الخميس، إصابة أربعة أشخاص، هم مواطن كويتي وثلاثة أجانب، جراء سقوط شظايا عقب استهداف أحد المواقع الحيوية في البلاد، وذلك بعد التعامل مع طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان نشره عبر منصة (إكس): إن القوات المسلحة رصدت عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي للبلاد، وتعاملت معها.

وأوضح العطوان أن المصابين هم مواطن كويتي وشخصان إيطاليان وآخر باكستاني، مشيراً إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

وأكد المتحدث استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت في الثامن عشر من تشرين الثاني الجاري، تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.