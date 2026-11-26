واشنطن-سانا

لم يعد تخزين المؤن وتأمين الاحتياجات الأساسية استعداداً للأزمات، سلوكاً يقتصر على سكان المناطق النائية أو المعرضة للكوارث، بل أصبح ممارسة يتبناها أشخاص من فئات اجتماعية مختلفة، في المدن والأرياف، بدافع الاستعداد للطوارئ والقدرة على مواجهة الظروف غير المتوقعة.

وذكرت جامعة ميامي، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أول أمس، أن دراسة أجراها باحثون في كلية الفنون والعلوم بالجامعة، ونُشرت نتائجها في مجلة «العلوم الاجتماعية الفصلية»، كشفت أن الميل إلى تخزين الاحتياجات مسبقاً لا يرتبط بالضرورة بمستوى الدخل أو التحصيل العلمي أو طبيعة المنطقة التي يعيش فيها الشخص، بل يتأثر بدرجة أكبر بنظرته إلى المستقبل وشعوره حيال احتمالات وقوع الأزمات.

وبيّنت نتائج الدراسة، التي شملت 1375 شخصاً، أن الاستعداد المسبق يقوم على دافعين رئيسين، أولهما القلق من الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية والصحية المفاجئة، وثانيهما الرغبة في الاعتماد على الذات وتأمين احتياجات الأسرة، بما يساعد على تجنب الارتباك عند وقوع الطوارئ أو انقطاع الخدمات الأساسية.

وأظهرت البيانات أن أكثر من ربع المشاركين يمارسون هذا السلوك بانتظام، مشيرة إلى أن الاستعداد لا يقتصر على تخزين الأغذية والمواد الضرورية، بل يمتد إلى تبني ممارسات تتعلق بالاستدامة، مثل توفير مصادر بديلة للطاقة والمياه والاحتفاظ بمستلزمات الطوارئ المنزلية.

ولفت الباحثون إلى أن هذه الممارسات تعكس تنوع دوافع الأفراد وطرق استعدادهم للظروف الطارئة، وأن تخزين المؤن لا يقتصر على فئة اجتماعية بعينها، بل يظهر لدى أشخاص تختلف ظروفهم ومستوياتهم الاقتصادية والتعليمية.

وأشاروا إلى أن فهم الدوافع التي تحكم سلوك الأفراد في الاستعداد للأزمات يمكن أن يساعد الجهات المعنية وفرق الطوارئ على تطوير إرشادات توعوية تتناسب مع احتياجات المجتمع، وتعزز ثقافة الوقاية والاستعداد المسبق، بما يسهم في الحد من آثار الأزمات عند وقوعها.

وتؤكد هذه النتائج أن الاستعداد للأزمات لا يقتصر على تخزين المواد الأساسية، بل يعكس توجهاً نحو تعزيز الاعتماد على الذات والتخطيط المسبق، في ظل عالم تتزايد فيه التحديات والظروف غير المتوقعة.