سيئول-سانا‏

أكدت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إيقاف نشاط السرب ‏الخامس لسلاح الفرسان الجوي، المتمركز في قاعدة كامب همفريز بمدينة بيونغتايك، ‏مشيرة إلى أن الخطوة لا تؤثر في وضع انتشارها العسكري أو التزام واشنطن بالدفاع ‏عن حليفتها الآسيوية.‏

ونقلت وكالة “يونهاب” عن القوات قولها: إن إيقاف نشاط السرب يأتي ضمن جهود ‏الجيش الأمريكي لإعادة هيكلة قواته وتحديث قدراته الجوية، بما يتناسب مع المتطلبات ‏العملياتية المستقبلية.‏

وأضافت أن هذا الإجراء لا يغير مهمة القوات الأمريكية في كوريا أو موقفها أو ‏التزامها بالدفاع عنها.‏

وأوضحت القوات الأمريكية في كوريا أيضاً أنها تواصل، إلى جانب الجيش الأمريكي ‏الثامن، الحفاظ على قوة جاهزة وقادرة وقاتلة في شبه الجزيرة الكورية، مبينة أنها ‏مستعدة تماماً لردع التهديدات من كوريا الشمالية.‏

وكان السرب الخامس لسلاح الفرسان الجوي يضم مئات الأفراد، بالإضافة إلى أصول ‏جوية واستطلاعية، بما في ذلك مروحيات أباتشي ‏AH-64E‌‏ ومسيرات ‏RQ-7B‌‏ ‏شادو، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تعليق عمل السرب يعني سحب أفراده ‏وأصوله، أم أنه سيتم إنشاء وحدة بديلة.‏

ويأتي إيقاف نشاط السرب وسط تساؤلات بشأن احتمال إعادة واشنطن تنظيم انتشار ‏قواتها في كوريا الجنوبية لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، بما فيها التحديات ‏المرتبطة بالصين.‏

‏#سانا‏

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المصدر: وكالة يونهاب للأنباء

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