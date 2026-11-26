سيئول-سانا
أكدت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إيقاف نشاط السرب الخامس لسلاح الفرسان الجوي، المتمركز في قاعدة كامب همفريز بمدينة بيونغتايك، مشيرة إلى أن الخطوة لا تؤثر في وضع انتشارها العسكري أو التزام واشنطن بالدفاع عن حليفتها الآسيوية.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن القوات قولها: إن إيقاف نشاط السرب يأتي ضمن جهود الجيش الأمريكي لإعادة هيكلة قواته وتحديث قدراته الجوية، بما يتناسب مع المتطلبات العملياتية المستقبلية.
وأضافت أن هذا الإجراء لا يغير مهمة القوات الأمريكية في كوريا أو موقفها أو التزامها بالدفاع عنها.
وأوضحت القوات الأمريكية في كوريا أيضاً أنها تواصل، إلى جانب الجيش الأمريكي الثامن، الحفاظ على قوة جاهزة وقادرة وقاتلة في شبه الجزيرة الكورية، مبينة أنها مستعدة تماماً لردع التهديدات من كوريا الشمالية.
وكان السرب الخامس لسلاح الفرسان الجوي يضم مئات الأفراد، بالإضافة إلى أصول جوية واستطلاعية، بما في ذلك مروحيات أباتشي AH-64E ومسيرات RQ-7B شادو، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تعليق عمل السرب يعني سحب أفراده وأصوله، أم أنه سيتم إنشاء وحدة بديلة.
ويأتي إيقاف نشاط السرب وسط تساؤلات بشأن احتمال إعادة واشنطن تنظيم انتشار قواتها في كوريا الجنوبية لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، بما فيها التحديات المرتبطة بالصين.
#سانا
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المصدر: وكالة يونهاب للأنباء
القسم: الخارجي