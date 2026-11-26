بكين-سانا

أطلقت شركة «Rogbid» الصينية المتخصصة في تطوير وتصنيع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، سواراً ذكياً جديداً يحمل اسم «Loop Memo»، يجمع بين وظائف تتبع اللياقة البدنية وتسجيل الصوت، ويتيح للمستخدمين تسجيل الاجتماعات والمحاضرات والملاحظات الصوتية مباشرة من المعصم، قبل تحويلها إلى نصوص مكتوبة وملخصات منظمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع «Gizmochina» التقني أمس الأربعاء، أن السوار يتميز بإمكانية تسجيل الصوت دون الحاجة إلى الاتصال بالهاتف الذكي أو شبكة الإنترنت، بفضل احتوائه على مساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها غيغابايت واحد، تكفي للاحتفاظ بنحو 10 ساعات من التسجيلات الصوتية.

وعقب مزامنة السوار مع التطبيق المخصص له، تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي تحويل التسجيلات إلى نصوص مكتوبة، وإعداد ملخصات للمحتوى وقوائم بالمهام المطلوب تنفيذها، فضلاً عن إنشاء خرائط ذهنية تساعد على ترتيب الأفكار والمعلومات، مع إمكانية تصدير النتائج بصيغ متعددة، منها TXT وPDF وWord.

وأشار الموقع إلى أن خدمات التفريغ الصوتي وإعداد الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة مجاناً، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، فيما يتيح التطبيق تصدير الملاحظات والنتائج بصيغ مختلفة لتسهيل حفظها ومشاركتها.

ولا تقتصر وظائف السوار على تسجيل الصوت، إذ يضم مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الدم بالأكسجين ومستويات التوتر ومراحل النوم، كما يدعم أكثر من 100 وضع رياضي لتتبع الأنشطة والتمارين، ويحمل تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.

ويبلغ وزن الجهاز 22 غراماً، ويعمل بمعالج ATS 3085L، مع بطارية بسعة 220 ميلي أمبير ساعي، ويُشحن بواسطة كابل مغناطيسي خلال نحو ساعة و20 دقيقة، كما يدعم مواصلة تسجيل الصوت أثناء الشحن.

ويعكس إطلاق هذا السوار اتجاهاً متزايداً نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة القابلة للارتداء، وتوسيع استخداماتها لتشمل تنظيم المعلومات وتسهيل المهام اليومية، إلى جانب وظائفها التقليدية في متابعة النشاط البدني والصحة.