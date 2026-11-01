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مهندسة نيجيرية تبتكر روبوتاً لتسريع تصفيف الشعر بالضفائر

collage maker 1793263998 768x768 1 مهندسة نيجيرية تبتكر روبوتاً لتسريع تصفيف الشعر بالضفائر
مهندسة نيجيرية تطور روبوتاً ذكياً لتصفيف الشعر بالضفائر- موقع Punch Newspapers النيجيري

أبوجا-سانا

طورت مهندسة نيجيرية روبوتاً ذكياً لتصفيف الشعر بالضفائر، بهدف تقليص الوقت اللازم لإنجاز هذه التسريحات، وتخفيف الجهد البدني عن مصففي الشعر، ولا سيما في صالونات التجميل.

وذكر موقع Punch Newspapers النيجيري أول أمس، أن المهندسة يينكا أوجونبيي، البالغة من العمر 27 عاماً والمتخصصة في الهندسة الميكانيكية الحيوية، ابتكرت جهازاً يحمل اسم «هالوبريد»، يمكنه إنجاز الضفائر بسرعة تصل إلى خمسة أضعاف الطرق التقليدية، مع تقليص مدة جلسة التصفيف إلى النصف.

وبينت أوجونبيي أن فكرة الجهاز نشأت من تجربتها الشخصية خلال فترة جائحة كورونا، موضحةً أن الابتكار يهدف إلى مساعدة مصففي الشعر وتوفير الوقت والجهد، مع إبقاء الجوانب الإبداعية ومراحل بدء الضفائر في أيدي المتخصصين.

ويأتي هذا الابتكار في إطار توظيف التقنيات الهندسية والروبوتات في تطوير الخدمات اليومية، وتسهيل بعض الأعمال التي تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.

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