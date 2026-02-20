ناسا: نجاح اختبار صاروخ سيحمل رواداً لمدار القمر

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، نجاح اختبار صاروخها “إس إل إس” الذي سيحمل رواد فضاء إلى مدار القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ناسا، قولها أمس الخميس: إن العملية جرت كما هو مخطط لها، وانتهت عند العد التنازلي قبل 29 ثانية من الإطلاق.

وكانت مشكلات فنيّة تسببت في أوائل شباط الجاري بوقف الاختبار التجريبي للمهمة أرتميس 2.

ومن المتوقع أن تحدد ناسا موعداً نهائياً لإطلاق المهمة.

ويُجرى اختبار إطلاق الصاروخ في ظروف واقعية مع خزانات وقود ممتلئة وفحوصات فنية، في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، حيث يتدرب المهندسون على المناورات اللازمة لتنفيذ عملية إطلاق فعلية.