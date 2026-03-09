باحثون سويديون يطورون هيكلاً غضروفياً صناعياً يساعد الجسم على ترميم العظام

ستوكهولم-سانا

طور باحثون في جامعة لوند بالسويد هيكلاً غضروفياً صناعياً مبتكراً يمكن أن يساعد الجسم على إعادة بناء العظام التالفة بصورة طبيعية، من دون الحاجة إلى استخدام خلايا مأخوذة من المريض.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي أن هذا الهيكل يعمل كدليل بيولوجي يوجّه خلايا الجسم تدريجياً لإصلاح العظام في موضع الإصابة، ما يسمح ببدء عملية ترميم العظم بشكل منظم وفعال.

ويتميّز هذا الابتكار بإمكانية تصنيعه مسبقاً وتخزينه لاستخدامه عند الحاجة، الأمر الذي قد يسهم في تسريع علاج الإصابات العظمية المعقدة، ويحدّ من الاعتماد على عمليات ترقيع العظام التقليدية.

ويقدّر الباحثون أن أكثر من مليوني شخص سنوياً يحتاجون إلى عمليات ترقيع العظام، في حين أظهرت التجارب الأولية التي أُجريت على الحيوانات أن الهيكل الغضروفي الجديد يحفّز تكوين عظام جديدة دون إثارة استجابة مناعية قوية، ما يعزز فرص تطبيق هذه التقنية مستقبلاً في علاج البشر.

وتُعد الإصابات العظمية الكبيرة من الأسباب الرئيسية للإعاقة طويلة الأمد، وغالباً ما تنتج عن الحوادث أو عمليات استئصال الأورام أو بعض أمراض المفاصل.