باريس-سانا

طوّر باحثون فرنسيون بديلاً حيوياً للجلد الطبيعي، يُنتج داخل المختبر من خلايا حية، ويمكن تجميده وتخزينه، ثم استخدامه في عمليات زراعة الجلد، في خطوة قد تسهم في تحسين علاج المصابين بالحروق الشديدة والجروح الواسعة.

وذكر موقع «فوتورا ساينسز» الفرنسي المتخصص في العلوم والتكنولوجيا والصحة والطب، أمس الثلاثاء، أن مجموعة «أورغو» المتخصصة في علاج الجروح أعلنت في 20 تشرين الثاني الجاري نجاح تطوير هذا الجلد، بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، وجامعة ليون الأولى، ومركز دراسة الخلايا الجذعية، ومعهد «آي ستيم» المتخصص بأبحاث الخلايا الجذعية، ومؤسسة الدم الفرنسية، وشركة «داسو سيستمز» المتخصصة في البرمجيات والتصميم الهندسي، وذلك في إطار مشروع «جينيسيس» الذي استمر خمس سنوات بدعم من برنامج «فرنسا 2030».

وأوضح الباحثون أن الجلد المُصنّع يتكون من خلايا حية مرتبة ضمن بنية ثلاثية الأبعاد، ويتميز بمتانة تسمح للجراحين بالتعامل معه خلال عمليات الزراعة، كما يمكن تجميده وتخزينه وإذابته لاحقاً مع الحفاظ على حيوية خلاياه ووظائفها، ما يتيح إنتاجه مسبقاً وتوفيره للمستشفيات ونقله إليها عند الحاجة.

ويعتمد علاج الحروق الواسعة في كثير من الحالات على أخذ رقع جلدية سليمة من أجزاء أخرى من جسم المريض وزرعها في المناطق المتضررة، وهي عملية قد تستلزم تدخلات جراحية متكررة، وتترافق مع آلام ومخاطر للعدوى وفترات استشفاء طويلة، فضلاً عن صعوبة تأمين كميات كافية من الجلد السليم لدى المصابين ذوي المساحات الواسعة من الحروق.

وقد يتيح الجلد الجديد توفير خيار إضافي لعمليات الزراعة، من خلال إمكانية تخزينه واستخدامه عند الحاجة، بما قد يقلل الاعتماد على أخذ الجلد من جسم المريض، ويدعم تطوير أساليب علاجية جديدة للحالات التي تتطلب تغطية مساحات واسعة من الجلد المتضرر.