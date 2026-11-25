‏ ‏دمشق-سانا‏

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تقدم وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مجموعة من التسهيلات الجديدة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، ‏ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة وأصحاب المهن الفكرية، عبر تخفيف الأعباء المالية والإدارية وتشجيعهم على تنظيم ‏أنشطتهم وتوثيقها بصورة قانونية.‏

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وأوضحت مديرة مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي، لـ سانا اليوم الأربعاء، ‏أن التسهيلات تشمل تسجيل الشركات في المحافظات التي تمارس نشاطها فيها، والسماح لأصحاب المهن الفكرية باعتماد ‏عنوان سكنهم مقراً لنشاطهم والحصول على سجل تجاري فردي، دون الحاجة إلى تغيير الصفة العقارية من سكنية إلى ‏تجارية، إضافةً إلى إتاحة الانتساب الاختياري للغرف التجارية.‏

‏ مرونة في تأسيس الشركات

وبيّنت كركوكي أن هذه الإجراءات توفر خيارات أكثر مرونة لتأمين المقر القانوني للشركات، وتسهّل تسجيل أصحاب ‏المهن الفكرية، ما يخفف تكاليف التأسيس، ويشجع أصحاب الأفكار والمهارات على إطلاق مشروعاتهم، وتوثيق أنشطتهم ‏بصورة قانونية.‏ ‏

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على مقرات مناسبة في مراكز المدن، ولا سيما على أصحاب ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دفع الوزارة إلى الموافقة على اعتماد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو ‏حاضنات الأعمال جهات مستضيفة، يمكن اتخاذ مقراتها مقراً قانونياً للشركات المستفيدة من خدماتها. ‏

وأوضحت‏ كركوكي أن ذلك يخفف الأعباء المالية والإدارية، إذ يشكّل استئجار مقر مستقل وتجهيزه تكلفة إضافية قد تعيق ‏انطلاق المشروع، لافتةً إلى أن الاستفادة من هذا الإجراء تتطلب الحصول على وثيقة استضافة من إحدى الجهات المعتمدة، ‏مدة صلاحيتها سنتان، إلى جانب تقديم الوثائق الشخصية والثبوتية اللازمة لاستكمال إجراءات التسجيل.‏

‏ معايير محددة للمهن الفكرية

وبيّنت كركوكي أن تحديد المهن المشمولة بالتسهيلات يستند إلى ضوابط تراعي طبيعة النشاط وإمكانية ممارسته ضمن ‏البيئة السكنية دون إزعاج السكان أو الإضرار بالمحيط؛ وتشمل هذه الضوابط إمكانية ممارسة المهنة باستخدام حاسب ‏محمول، أو كونها مهنة يدوية يستطيع شخص واحد القيام بها، وألا تنتج عنها ضوضاء أو مواد ملوثة أو كيميائية، أو ‏تستدعي وجود أعداد كبيرة من العاملين داخل الأماكن السكنية.‏

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وأوضحت أن هذا السماح يتيح لأصحاب المهن الفكرية تنظيم أعمالهم وتوثيق منتجاتهم وخدماتهم قانونياً، مشيرةً إلى أن كثيراً ‏منهم يقدمون منتجات فكرية، كالتصاميم والبرامج والمواقع الإلكترونية، لجهات مختلفة، فيما كان عدم امتلاكهم سجلات ‏تجارية فردية يحدّ من قدرتهم على توثيق عمليات البيع والتعاقد رسمياً.‏

‏ آلية التسجيل

وحول آلية التطبيق، أشارت كركوكي إلى ضرورة إبراز وثيقة إيجار أو ملكية للعقار المراد اعتماده مقراً للنشاط، مؤكدةً أن ‏السجل الممنوح سجل تجاري فردي، وأن النشاط المسجل يقتصر على المهنة الفكرية المحددة التي يتقدم صاحب الطلب ‏لممارستها.‏

مشروع قانون لريادة الأعمال

وفي سياق متصل، لفتت كركوكي إلى مشاركة الوزارة في اللجنة الوزارية المشكّلة لإعداد مشروع قانون ريادة الأعمال ‏وحاضنات الأعمال، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لمشروعات ‏ريادة الأعمال والشركات الناشئة التقنية.‏

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وبيّنت أن هذا التعاون يستهدف إيجاد إطار تنظيمي أكثر ملاءمة لطبيعة هذه المشروعات، وتيسير إجراءات تأسيسها ‏وممارسة أنشطتها بما يواكب التطورات في المجالات التقنية والاقتصاد الرقمي.‏

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وتأتي هذه التسهيلات ضمن توجه الوزارة نحو توفير بيئة أكثر مرونة لتأسيس الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب ‏المشروعات الصغيرة والناشئة وأصحاب المهن الفكرية، بما يعزز قدرتهم على ممارسة أنشطتهم بصورة قانونية، ويدعم ‏نمو المبادرات الفردية وتطورها.‏

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