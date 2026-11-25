دمشق-سانا
تقدم وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مجموعة من التسهيلات الجديدة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة وأصحاب المهن الفكرية، عبر تخفيف الأعباء المالية والإدارية وتشجيعهم على تنظيم أنشطتهم وتوثيقها بصورة قانونية.
وأوضحت مديرة مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي، لـ سانا اليوم الأربعاء، أن التسهيلات تشمل تسجيل الشركات في المحافظات التي تمارس نشاطها فيها، والسماح لأصحاب المهن الفكرية باعتماد عنوان سكنهم مقراً لنشاطهم والحصول على سجل تجاري فردي، دون الحاجة إلى تغيير الصفة العقارية من سكنية إلى تجارية، إضافةً إلى إتاحة الانتساب الاختياري للغرف التجارية.
مرونة في تأسيس الشركات
وبيّنت كركوكي أن هذه الإجراءات توفر خيارات أكثر مرونة لتأمين المقر القانوني للشركات، وتسهّل تسجيل أصحاب المهن الفكرية، ما يخفف تكاليف التأسيس، ويشجع أصحاب الأفكار والمهارات على إطلاق مشروعاتهم، وتوثيق أنشطتهم بصورة قانونية.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على مقرات مناسبة في مراكز المدن، ولا سيما على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دفع الوزارة إلى الموافقة على اعتماد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو حاضنات الأعمال جهات مستضيفة، يمكن اتخاذ مقراتها مقراً قانونياً للشركات المستفيدة من خدماتها.
وأوضحت كركوكي أن ذلك يخفف الأعباء المالية والإدارية، إذ يشكّل استئجار مقر مستقل وتجهيزه تكلفة إضافية قد تعيق انطلاق المشروع، لافتةً إلى أن الاستفادة من هذا الإجراء تتطلب الحصول على وثيقة استضافة من إحدى الجهات المعتمدة، مدة صلاحيتها سنتان، إلى جانب تقديم الوثائق الشخصية والثبوتية اللازمة لاستكمال إجراءات التسجيل.
معايير محددة للمهن الفكرية
وبيّنت كركوكي أن تحديد المهن المشمولة بالتسهيلات يستند إلى ضوابط تراعي طبيعة النشاط وإمكانية ممارسته ضمن البيئة السكنية دون إزعاج السكان أو الإضرار بالمحيط؛ وتشمل هذه الضوابط إمكانية ممارسة المهنة باستخدام حاسب محمول، أو كونها مهنة يدوية يستطيع شخص واحد القيام بها، وألا تنتج عنها ضوضاء أو مواد ملوثة أو كيميائية، أو تستدعي وجود أعداد كبيرة من العاملين داخل الأماكن السكنية.
وأوضحت أن هذا السماح يتيح لأصحاب المهن الفكرية تنظيم أعمالهم وتوثيق منتجاتهم وخدماتهم قانونياً، مشيرةً إلى أن كثيراً منهم يقدمون منتجات فكرية، كالتصاميم والبرامج والمواقع الإلكترونية، لجهات مختلفة، فيما كان عدم امتلاكهم سجلات تجارية فردية يحدّ من قدرتهم على توثيق عمليات البيع والتعاقد رسمياً.
آلية التسجيل
وحول آلية التطبيق، أشارت كركوكي إلى ضرورة إبراز وثيقة إيجار أو ملكية للعقار المراد اعتماده مقراً للنشاط، مؤكدةً أن السجل الممنوح سجل تجاري فردي، وأن النشاط المسجل يقتصر على المهنة الفكرية المحددة التي يتقدم صاحب الطلب لممارستها.
مشروع قانون لريادة الأعمال
وفي سياق متصل، لفتت كركوكي إلى مشاركة الوزارة في اللجنة الوزارية المشكّلة لإعداد مشروع قانون ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة التقنية.
وبيّنت أن هذا التعاون يستهدف إيجاد إطار تنظيمي أكثر ملاءمة لطبيعة هذه المشروعات، وتيسير إجراءات تأسيسها وممارسة أنشطتها بما يواكب التطورات في المجالات التقنية والاقتصاد الرقمي.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن توجه الوزارة نحو توفير بيئة أكثر مرونة لتأسيس الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة وأصحاب المهن الفكرية، بما يعزز قدرتهم على ممارسة أنشطتهم بصورة قانونية، ويدعم نمو المبادرات الفردية وتطورها.