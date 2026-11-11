هل ترصد كابلات الإنترنت أصوات الحيتان في أعماق المحيطات؟

واشنطن-سانا

تحولت كابلات الألياف الضوئية الممتدة في قاع المحيطات إلى وسيلة مبتكرة لرصد أصوات الحيتان ومتابعة تحركاتها، في تقنية تتيح للباحثين مراقبة الحياة البحرية على نطاق أوسع، وتوفر أداة جديدة لدعم جهود حماية هذه الكائنات.

وذكرت جامعة كورنيل الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن الباحثة ليا بوفو وفريقها تمكنوا للمرة الأولى من رصد أصوات حيتان غرينلاند باستخدام كابلات اتصالات ضوئية قبالة سواحل ألاسكا، بالاعتماد على تقنية تُعرف باسم «الاستشعار الصوتي الموزع»، التي تحول الاهتزازات التي تلتقطها الكابلات إلى بيانات صوتية قابلة للتحليل.

وتعتمد هذه التقنية على إرسال نبضات ليزر عبر الألياف الضوئية، وقياس التغيرات الدقيقة في الضوء الناتجة عن الاهتزازات الصوتية، ما يسمح باستخدام الكابلات الممتدة لمسافات طويلة بوصفها شبكة واسعة من أجهزة الاستشعار.

وأوضحت الباحثة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق مراقبة الحيتان، ولا سيما الأنواع التي يصعب رصد أصواتها بالوسائل التقليدية، مشيرة إلى أن التقنية تتيح جمع البيانات في الوقت الفعلي ومن مسافات بعيدة، دون الحاجة إلى تركيب أجهزة تسجيل تحت الماء في مواقع متعددة.

ويرى الباحثون أن هذه الوسيلة قد تساعد مستقبلاً في تقدير أعداد الحيتان، وتتبع مسارات هجرتها، وفهم استجابتها للتغيرات البيئية، ولا سيما في المناطق القطبية، بما يعزز إمكانات مراقبتها وحمايتها.