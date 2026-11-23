الدوحة-سانا



أجرى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة زيارة إلى دولة قطر، اليوم الإثنين، والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.



وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية.



وكان اللواء أبو قصرة التقى في الأول من تشرين الثاني الجاري الشيخ سعود بن عبد الرحمن في الدوحة وبحث معه التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما زار برفقة رئيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية الدكتور محمد وائل الخالد، جامعة تميم بن حمد آل ثاني للعلوم العسكرية والتقنية.