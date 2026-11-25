دمشق- سانا
أكّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن العدالة حق للضحايا والناجين من جرائم النظام البائد، وأنها لن تسقط بالتقادم، إيماناً بأن الحقيقة لا تموت.
وقال الوزير الصالح في منشور على منصة “إكس” اليوم الأربعاء: “لن ننسى شهقات اختناقهم بأسلحة نظام الأسد الكيميائية، ولا أصوات أنينهم التي حُفرت في ذاكرتنا ووجداننا، فملامح وجوههم ترافقنا كل يوم، وتذكّرنا بمسؤوليتنا تجاههم وبحقهم في العدالة”.
وأضاف: “عهد سنحمله حتى تتحقق المساءلة الكاملة، ويحاسب مرتكبو هذه الجرائم، وحتى لا يتكرر استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان من هذا العالم”.
وكان الوزير الصالح قد أكّد في كلمة أمام الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الإثنين الماضي، أن سوريا قطعت خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلّفه النظام البائد.
وأشار إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، تحت تحقق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يشكّل تحولاً تاريخياً في التعامل مع هذا الملف.