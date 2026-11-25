‏ ‏دمشق- سانا‏

‏ ‏أكّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن العدالة حق للضحايا والناجين من جرائم النظام البائد، وأنها لن تسقط ‏بالتقادم، إيماناً بأن الحقيقة لا تموت.‏

‏ ‏وقال الوزير الصالح في منشور على منصة “إكس” اليوم الأربعاء: “لن ننسى شهقات اختناقهم بأسلحة نظام الأسد الكيميائية، ‏ولا أصوات أنينهم التي حُفرت في ذاكرتنا ووجداننا، فملامح وجوههم ترافقنا كل يوم، وتذكّرنا بمسؤوليتنا تجاههم وبحقهم ‏في العدالة”.‏

‏ ‏وأضاف: “عهد سنحمله حتى تتحقق المساءلة الكاملة، ويحاسب مرتكبو هذه الجرائم، وحتى لا يتكرر استخدام الأسلحة ‏الكيميائية في أي مكان من هذا العالم”.‏

‏ ‏وكان الوزير الصالح قد أكّد في كلمة أمام الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة ‏الكيميائية في مدينة لاهاي الإثنين الماضي، أن سوريا قطعت خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلّفه ‏النظام البائد.‏

وأشار إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، تحت تحقق الأمانة الفنية لمنظمة ‏حظر الأسلحة الكيميائية، يشكّل تحولاً تاريخياً في التعامل مع هذا الملف.‏