برازيليا-سانا

قد لا تقتصر آثار ارتفاع مستويات السكر في الدم على الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته المعروفة، إذ كشفت دراسة علمية حديثة أن استمرار ارتفاعه تدريجياً على مدى سنوات قد يرتبط بتراجع الذاكرة والقدرات الإدراكية خلال منتصف العمر، حتى لدى أشخاص لم يُصابوا بالسكري من النوع الثاني.

وذكر موقع ميديكال إكسبريس العلمي، اليوم الأربعاء، أن الدراسة أجراها فريق بحثي أمريكي برازيلي من جامعة ساو باولو في البرازيل وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ووجدت أن الأشخاص الذين شهدوا ارتفاعاً في مستويات السكر منذ مرحلة الشباب سجلوا أداءً أقل في بعض الاختبارات المعرفية مقارنة بمن حافظوا على مستويات مستقرة منه.

ولرصد هذه العلاقة، تابع الباحثون نحو ثلاثة آلاف شخص، تراوحت أعمارهم في بداية الدراسة بين 18 و30 عاماً، على مدى نحو 30 عاماً، وقاسوا مستويات السكر في الدم لديهم خلال هذه الفترة، قبل إخضاعهم لاختبارات لتقييم الذاكرة وسرعة التفكير والقدرة على التخطيط واتخاذ القرارات ومعالجة المعلومات، كما أجروا فحوصاً بالتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ لدى مجموعة من المشاركين.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ارتفعت لديهم مستويات السكر، بمن فيهم من لم يصابوا بالسكري، سجلوا تراجعاً في بعض اختبارات الذاكرة والقدرات الذهنية، بينما ارتبطت الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنتائج أقل في هذه الاختبارات، إلى جانب تغيرات في بنية الدماغ، شملت انخفاض حجم المادة الرمادية المسؤولة عن وظائف معرفية متعددة، وتغيرات في المادة البيضاء التي تسهم في نقل الإشارات بين مناطق الدماغ.

وأشارت الباحثة الرئيسة في الدراسة، ريجينا باراديلا من جامعة ساو باولو، إلى أن الارتباط بين ارتفاع مستويات السكر والتراجع المعرفي لم يقتصر على المصابين بالسكري، بل ظهر أيضاً لدى أشخاص ارتفعت لديهم مستويات السكر دون بلوغ مرحلة الإصابة بالمرض، ما يشير إلى احتمال بدء تأثيرات اضطراب السكر في صحة الدماغ قبل تشخيص السكري.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية متابعة مستويات السكر في الدم منذ مرحلة الشباب، وعدم ربط الاهتمام بها بظهور مرض السكري فقط، إذ قد يسهم الحفاظ على مستويات طبيعية منه في الحد من عوامل الخطر المرتبطة بتراجع القدرات الإدراكية مع التقدم في العمر.