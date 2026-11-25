الخرطوم-سانا

قتل 17 شخصاً، وأصيب 14 آخرون، جراء هجوم مسيّرات لميليشيا “قوات الدعم السريع” بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان.

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان عبر منصة “إكس”: “إن هجوماً لطائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف منازل المدنيين في قرية الصالحة شمال مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق أسفر عن مقتل 17 مدنياً، وإصابة أكثر من 14 آخرين”.

وشددت الشبكة على أن استهداف المنازل المأهولة بالسكان بواسطة الطائرات المسيرة يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيداً خطيراً في الهجمات التي باتت تطول الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في عدد من ولايات السودان.

وحملت الشبكة ميليشيا “قوات الدعم السريع” المسؤولية الكاملة عن الهجوم، معتبرة أن استهداف الأسر داخل منازلها يعد انتهاكاً جسيماً لحق المدنيين في الحياة والأمن، ويؤكد استمرار نمط الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

كما حذرت من التوسع المتزايد في استخدام الطائرات المسيرة ضد المناطق المأهولة بالسكان، لما يترتب عليه من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية والنفسية للمجتمعات المتأثرة بالحرب، داعيةً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية المختصة إلى فتح تحقيق مستقل في هذه الجريمة، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.

ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حرباً بين الجيش السوداني وميليشيا “قوات ‏الدعم السريع”، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح 13 مليون ‏شخص، وسط تفاقم متواصل للأزمة الإنسانية.‏