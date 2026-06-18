مجدّفون يحيون مساراً بحرياً تاريخياً بين تايوان والفلبين باستخدام الملاحة النجمية

تايبيه-سانا

أنجزت مجموعة من البحارة من السكان الأصليين في تايوان رحلة بحرية تقليدية جريئة، أبحروا خلالها بقارب “كانو” خشبي عبر مياه مضطربة، معتمدين على النجوم في الملاحة، في محاولة لإحياء مسار بحري تاريخي يعود إلى نحو 300 عام.

ووفقاً لشبكة CNN التي نشرت تقريراً عن الرحلة أمس الأربعاء، فإن الفريق تمكن من عبور المسار البحري وصولاً إلى الفلبين، مستخدماً تقنيات ملاحة تقليدية تعود إلى قرون مضت، في تجربة تهدف إلى استعادة طرق الإبحار القديمة التي كانت تعتمد على المعرفة الفلكية والطبيعية في تحديد الاتجاهات.

واعتمد المجدّفون خلال رحلتهم على مراقبة النجوم والتيارات البحرية والرياح، في ظل غياب أي أدوات ملاحة حديثة، ما جعل الرحلة اختباراً لقدراتهم البدنية والمعرفية في مواجهة ظروف بحرية صعبة.

وتعكس هذه المبادرة اهتماماً متزايداً بإحياء التراث البحري لدى الشعوب الأصلية في المنطقة، وإعادة تسليط الضوء على أساليب الملاحة التقليدية التي سبقت التكنولوجيا الحديثة.