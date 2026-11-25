دمشق-سانا

‏شكّلت الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضت لها النساء والفتيات في سوريا على يد قوات وأجهزة النظام البائد، خلال سنوات ‏الثورة، أحد أبرز وجوه المأساة التي طالت الشعب السوري من قتل وتعذيب واعتقال تعسفي واختفاء قسري إلى العنف ‏الجنسي واستهداف المرافق الصحية، ما خلّف أضراراً جسدية ونفسية وقانونية واقتصادية واجتماعية لا تزال آثارها قائمةً ‏حتى اليوم. ‏

ومع إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني كل عام، تتجدّد ‏بعد التحرير الحاجة الملحّة إلى كشف مصير المعتقلات والمختفيات قسرياً، ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم، وجبر ‏الضرر وإنصاف الضحايا والناجيات.‏

‏مقتل 22 ألفاً و128 امرأة وفتاة على يد قوات النظام البائد

أكد المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ سانا اليوم الأربعاء، أن النساء والفتيات في سوريا كنّ ‏في صدارة الفئات التي تعرضت لانتهاكات جسيمة واسعة النطاق على يد قوات وأجهزة النظام البائد منذ آذار 2011، داعياً ‏إلى جعل كشف مصير المعتقلات والمختفيات قسرياً وسائر المفقودين أولوية وطنية، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حق ‏الضحايا والناجيات وأسرهن في جبر الضرر.‏

وأوضح عبد الغني، وفق التقرير السنوي الذي أصدرته الشبكة اليوم، أنّه ‏وُثِّق مقتل 22 ألفاً و128 امرأة وفتاة خارج نطاق ‏القانون على يد قوات النظام البائد، إضافةً إلى وفاة 97 امرأة وفتاة تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها، مبيّناً ‏أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات التي تمكنت الشبكة من توثيقها والتحقق منها.‏

‏أكثر من 8 آلاف امرأة وفتاة معتقلة ومختفية قسرياً

‏وبيّن عبد الغني أن الشبكة وثّقت اعتقال واختفاء 8 آلاف و501 امرأة وفتاة قسرياً داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام ‏البائد، كما رصدت منذ آذار 2011 ارتكاب قواته 8 آلاف و34 حادثة عنف جنسي بحق النساء والفتيات، إلى جانب 566 ‏اعتداءً استهدف المنشآت الطبية والمرافق الصحية.‏

ولفت إلى أن هذه الانتهاكات خلّفت أضراراً عميقة طالت النساء وأسر الضحايا، لم تقتصر على الأذى الجسدي والنفسي، بل ‏شملت فقدان مصادر الدخل وتشتت الأسر، فضلاً عن العقبات التي تواجهها في الحصول على الوثائق المدنية وممارسة ‏حقوقها في السكن والأرض والملكية.‏

ورحّب عبد الغني بتخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 كانون الأول من كل عام يوماً دولياً للاعتراف بالنساء ‏الباحثات عن الأشخاص المفقودين، مؤكداً أن هذا الاعتراف ينبغي أن يُترجم إلى مشاركة فعلية في تصميم آليات البحث عن ‏المصير وتنفيذها وتقييمها.‏

‏انتهاك جسيم للمواثيق الدولية والقوانين السورية

أوضحت رئيسة لجنة المرأة وعضو مجلس نقابة المحامين المركزية رهادة عبدوش، أن الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي ‏ارتكبها النظام البائد بحق النساء والفتيات ووثّقتها المنظمات الحقوقية تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ‏والقانون الدولي الإنساني والمواثيق ذات الصلة، وتخالف التشريعات الوطنية السورية، وترقى في توصيفها القانوني إلى ‏جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.‏

وشددت على أنها تُعدّ من الجرائم الأشد خطورة التي لا تسقط بالتقادم وفق قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقي، ما يفرض ‏مسارين متلازمين للمحاسبة: عقاباً داخلياً صارماً بموجب القوانين السورية بحق الأفراد والأجهزة المتورطة، وملاحقةً دولية ‏لمرتكبيها والمتواطئين معهم.‏

‏ ‏وأشارت عبدوش إلى أن هذه الممارسات تنتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صدقت ‏عليها سوريا عام 2002، واتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالفتيات القاصرات، وقرار مجلس الأمن رقم 1325، واتفاقيات ‏جنيف الأربع لعام 1949. ‏

وأضافت أن هذه الأفعال تشكّل في الوقت ذاته جنايات يعاقب عليها قانون العقوبات السوري بأشد العقوبات، وتنتهك أحكام ‏الإعلان الدستوري التي تكفل المساواة وحظر التمييز وصون حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية، مشيرةً إلى أن قانون العقوبات ‏السوري العام وتعديلاته يجرّم القتل القصد والعمد والتعذيب والاغتصاب وحجز الحرية، ويفرض عقوبات تصل في حالاتها ‏الأشد خطورة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.‏

وبيّنت عبدوش أن القاعدة الراسخة في القانون الجنائي الدولي تقضي بعدم سقوط الدعوى العامة في جرائم الحرب والجرائم ‏ضد الإنسانية بالتقادم، مشيرة إلى أن جرائم الاختفاء القسري وحجز الحرية تُعدّ جرائم متمادية وفقاً لأحكام القانون الدولي ‏والمبادئ المستقرة في القضاء الجزائي السوري، فلا يبدأ سريان مدة التقادم ما دام مصير الضحية أو مكان وجودها مجهولاً.‏

توفير بيئة داعمة تصون كرامة الناجيات وحقوقهن

من جانبها، أكدت عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين المركزية المحامية ملاك الدبش، أن معالجة آثار الانتهاكات الجسيمة ‏التي طالت النساء السوريات تتطلب مقاربة حقوقية شاملة تجمع بين كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والتأهيل وضمان ‏عدم التكرار. ‏

وانطلاقاً من خبرتها القانونية وتجربتها بوصفها معتقلة سابقة، لفتت ‏الدبش إلى أن تداعيات الاعتقال النفسية والجسدية ‏والاقتصادية تمتد إلى ما بعد الإفراج، ما يستوجب مواجهة الوصم الاجتماعي عبر خطاب إعلامي ومجتمعي يصون كرامة ‏الناجيات وخصوصيتهن، ويؤكد أن العار يقع على مرتكبي الجرائم وحدهم.‏

‏ودعت إلى توفير مساحات آمنة وخدمات دعم نفسي وصحي وقانوني متكاملة تقوم على السرية والموافقة المستنيرة وحماية ‏البيانات، دون اشتراط إفصاح الناجيات عن تجاربهن للحصول على الرعاية، مضيفةً: “جبر الضرر ينبغي ألا يقتصر على ‏التعويض المالي، بل يشمل رد الاعتبار والتأهيل ومعالجة آثار الانتهاكات على التعليم والعمل والحقوق الأسرية، إلى جانب ‏برامج مستدامة للتمكين الاقتصادي تراعي خيارات الناجيات وتدعم استقلالهن، بوصف ذلك جزءاً من حقوقهن المستحقة‏”.‏

‏ ‏كما دعت إلى تطوير التشريعات الوطنية وآليات إنفاذها لتيسير وصول النساء إلى العدالة، مشددة على أهمية تعزيز التمثيل ‏النسائي في مواقع صنع القرار، وتكامل جهود منظمات المجتمع المدني مع النقابات والوزارات المعنية، وإشراك الناجيات ‏في صياغة برامج الدعم وتقييمها.‏

ويُحيي العالم في الـ 25 تشرين الثاني من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي أقرّته الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة عام 1999، بهدف رفع الوعي بحجم العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات حول العالم، وحشد الجهود ‏لحماية حقوقهن وضمان العدالة لهن‏.‏‏