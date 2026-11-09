هل تقترب نهاية الحصاد اليدوي؟ روبوتات تتولى جمع الهليون وفرزه ونقله في الصين

بكين-سانا

بدأت روبوتات زراعية ذكية في الصين تنفيذ مهام حصاد نبات الهليون ونقله وفرزه، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاعتماد على العمالة اليدوية ورفع كفاءة الإنتاج، ولا سيما في المحاصيل التي تتطلب عناية ودقة أثناء الحصاد.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، أمس الأحد، أن مجموعة من الروبوتات المتخصصة ظهرت أواخر الشهر الماضي في أحد البيوت المحمية التابعة لأكاديمية سيتشوان للعلوم الزراعية، وهي مصممة لتنفيذ مراحل متعددة من العمل الزراعي، بدءاً من الحصاد وصولاً إلى النقل والفرز.

ونقلت الصحيفة عن شيا شيانفي، الباحث في معهد نانجينغ لميكنة الزراعة التابع لوزارة الزراعة الصينية، والذي يقود فريق تطوير الروبوتات، أن نسبة الميكنة الإجمالية في زراعة الهليون بالصين لا تزال أقل من 20 بالمئة، مشيراً إلى أن الحصاد وفرز المحصول بعد جمعه يمثلان أبرز التحديات أمام تطوير هذا القطاع.

وأوضح أن عمليات التسميد ومكافحة الآفات وإزالة الأعشاب الضارة شهدت بالفعل بعض مظاهر الميكنة، بينما لا تزال عمليات قطع سيقان الهليون وفرزها تعتمد بدرجة كبيرة على العمل اليدوي، نظراً إلى ضرورة التعامل معها بدقة للحفاظ على جودتها.

وتبرز أهمية هذه التقنية في محافظة ليانشوي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، حيث تمتد البيوت المحمية المخصصة لزراعة الهليون على مساحة تتجاوز 1333 هكتاراً، وتنتج نحو 50 ألف طن سنوياً، بقيمة اقتصادية تزيد على مليار يوان، وفق بيانات الحكومة المحلية.

وأشار الباحث إلى أن ارتفاع القيمة الاقتصادية لمحصول الهليون يجعله مناسباً لتطبيق تقنيات الروبوتات الزراعية، لكنه لفت إلى أن تعميم استخدامها لا يزال يواجه تحديات تتعلق بتكاليف التصنيع وقدرتها على التكيف مع اختلاف الظروف الزراعية والمناخية بين المناطق الصينية.

وتعكس هذه التجربة اتجاهاً متزايداً نحو توظيف التقنيات الذكية في الزراعة، بهدف تحسين الإنتاجية وتخفيف الأعباء المرتبطة بالعمل اليدوي.