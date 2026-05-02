مايكروسوفت تسخر الذكاء الاصطناعي لمساعدة المحامين في مراجعة العقود

نيويورك-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، المتخصصة في إنتاج البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، عن إتاحة “وكيل قانوني” يعمل بالذكاء الاصطناعي ضمن برنامج المحرر النصي الشهير، موجه للمحامين في الولايات المتحدة.

وأشار تقرير لموقع “ديجيتال تريندز” المتخصص في أخبار التكنولوجيا إلى أن الوكيل يتولى مراجعة العقود بنداً بنداً، ومقارنة الإصدارات، وتحديد بنود المخاطر، واقتراح تعديلات مع تتبع التغييرات، والحفاظ على التنسيق الأصلي وسجل التفاوض.

ويعمل الوكيل ضمن مساعد “كوبايلوت” داخل برنامج “وورد” على نظام “ويندوز” دون تثبيت إضافي، وهو متاح لمستخدمي برنامج “فرونتير” في الولايات المتحدة، وقد يحتاج البعض إلى إعادة تشغيل البرنامج لظهور الأداة.

وأوضحت مايكروسوفت أن الأداة تتضمن ضمانات مدمجة، منها توفير مراجع مرتبطة بالنص الأصلي للتحقق من الاقتراحات، وإخلاء مسؤولية ينص على أنها ليست استشارة قانونية وقد تُنتج محتوى غير دقيق، وحذّر التقرير من سوابق قضائية، إذ تمت معاقبة محاميين في نيويورك عام 2023 بغرامة 5000 دولار لكل منهما بعد تقديمهما ملفاً بمراجع وهمية أنشأها “شات جي بي تي”، كما رصد باحثون فرنسيون مئات الوثائق بمصادر مزيفة.

يشار إلى أن الوكيل القانوني يوفر أدوات مفيدة لتسريع مراجعة العقود، لكن مسؤولية التحقق من الحقائق تبقى بالكامل على عاتق المحامي، ولا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الخبرة البشرية والمراجعة المهنية في العمل القانوني.