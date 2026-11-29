أوتاوا-سانا

لا يقتصر دور القصص الموجهة للأطفال على التسلية وتنمية الخيال والمفردات، بل يمكن أن يمتد إلى التأثير في طريقة تعاملهم مع الصعوبات والإخفاق، من خلال تعريفهم بشخصيات تواجه العقبات وتواصل المحاولة حتى بلوغ أهدافها، وفق دراسة علمية حديثة.

وذكر موقع «فيز أورغ» العلمي، أمس الأول، أن باحثين من جامعة كونكورديا الكندية توصلوا إلى أن الأطفال الذين يستمعون إلى قصص تتناول شخصيات تتغلب على التحديات بالمثابرة وبذل الجهد، يظهرون استعداداً أكبر لمواصلة أداء المهام الصعبة، مقارنةً بأقرانهم الذين يستمعون إلى قصص تتناول موضوعات أخرى، ونُشرت الدراسة في مجلة «علم نفس الطفل التجريبي».

وأظهرت النتائج أن متابعة الشخصيات وهي تواجه الإخفاق وتحاول مجدداً، تساعد الأطفال على فهم أن عدم النجاح من المحاولة الأولى لا يعني العجز عن تحقيق الهدف، وأن القدرات والمهارات قابلة للتطور من خلال التعلم والتدريب، وهو ما يُعرف بمفهوم «عقلية النمو».

وبيّنت الدراسة أن توضيح مفاهيم مثل العزيمة والمثابرة خلال قراءة القصص ومناقشة أحداثها مع الأطفال، يعزز استيعابهم لهذه القيم، ويساعدهم على تطبيقها في حياتهم اليومية، ولا سيما في المواقف التعليمية والمهام التي تتطلب الصبر وبذل الجهد.

ولفت الباحثون إلى أن القصص التي تعرض تجارب شخصيات تتجاوز العقبات، وتتيح للأطفال مناقشة سلوكها والخيارات التي اتخذتها، تشكل أداة تربوية يمكن للآباء والمعلمين توظيفها في تنمية المثابرة وتعزيز ثقة الأطفال بقدرتهم على التعلم ومواجهة التحديات.

وتبرز هذه النتائج أهمية توظيف القصص في التربية، ليس فقط بوصفها وسيلة للترفيه وتنمية الخيال، بل أيضاً مساحة يتعلم من خلالها الأطفال التعامل مع الإخفاق وتقدير قيمة المحاولة، بما يساعدهم على اكتساب مهارات يحتاجونها في مراحل نموهم المختلفة.