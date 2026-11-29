دمشق-سانا

شخصيات لا تغيب عن الذاكرة، وأغنيات ما زالت أجيال ترددها رغم مرور سنوات طويلة، وقصص تجاوزت حدود الترفيه لتترك أثرها في الطفولة وترافق أصحابها إلى مراحل عمرية مختلفة.. هكذا رسّخ الأنمي الياباني حضوره في وجدان السوريين، متحولاً من مجرد رسوم متحركة إلى ظاهرة ثقافية وفنية تتجدد مع كل جيل.

ومع اقتراب الرابعة عصراً في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان موعد «قطار الأطفال» يشكل لحظة منتظرة لدى الصغار، الذين اعتادوا متابعة حكايات أبطالهم المفضلين والانطلاق معهم في مغامرات امتزج فيها الخيال بالقيم الإنسانية، ومن تلك اللحظات بدأت علاقة أجيال سوريا بالأنمي الياباني، علاقة استمرت مع مرور السنوات، وانتقلت من شاشات التلفاز إلى الفضائيات ومنصات الإنترنت.

ولم يعد هذا الفن مجرد حكايات مصورة يتابعها الأطفال، بل اتسع حضوره ليشمل الموسيقا والحفلات الفنية والاهتمام باللغة اليابانية، في مشهد يعكس ارتباط أجيال مختلفة بعوالمه وشخصياته، ويجمع الآباء والأبناء حول شغف مشترك.

قيم الطفولة وأسرار “المانغا”

يستعيد محمد عمر (50 عاماً) ذكريات طفولته من خلال إعادة مشاهدة حلقات مسلسلات الأنمي التي تابعها سابقاً، مثل «فلونة» و«حكايات لا تُنسى»، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تغرس في نفوس الأطفال، بصورة عفوية، قيماً إنسانية وتربوية، كحب الأسرة والتعاون والاعتماد على النفس، والاهتمام بالطبيعة والرفق بالحيوانات، فضلاً عن تعزيز الأمل في النفوس.

وأوضح عمر في تصريح لـ«سانا» أن الأنمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقصص المصورة اليابانية المعروفة باسم «المانغا»، التي تشكل المصدر الورقي لكثير من هذه الأعمال، لافتاً إلى اختلاف اهتمامات الجمهور بين من يفضل قراءة فصول المانغا لمتابعة الأحداث قبل عرضها في النسخ المتحركة، ومن ينتظر الحلقات للاستمتاع بتفاصيلها ومؤثراتها الصوتية والبصرية، بعيداً عن معرفة الأحداث مسبقاً أو ما يُعرف بـ«حرق الأحداث».

تأثير الجمهور في مسارات الأنمي والمانغا

لم يقتصر دور الجمهور في صناعة الأنمي والمانغا على متابعة الأعمال وتقييمها وإبداء الإعجاب بشخصياتها وأحداثها، بل امتد في بعض التجارب إلى التأثير في قرارات المؤلفين وتطوير مسارات القصص، سواء من خلال استطلاعات الرأي أو التفاعل الواسع مع الشخصيات والأحداث، ما جعل آراء المتابعين عاملاً حاضراً في بعض مراحل الكتابة، ودفع المؤلفين أحياناً إلى إعادة النظر في أفكارهم وتصوراتهم الأولية بما ينسجم مع تفاعل الجمهور وتوقعاته.

وتشير تجارب بعض مؤلفي الأنمي والمانغا إلى تأثير تفاعل الجمهور في تطوير الأعمال وتوجيه مساراتها، إذ ذكر مؤلف سلسلة «دراغون بول» الراحل أكيرا تورياما، في مقابلة مع مجلة «مينز نونو» اليابانية عام 2014، نقل موقع ComicBook.com الأمريكي المتخصص في أخبار الترفيه والأنمي والقصص المصورة مقتطفات منها مؤخراً، أن تراجع ترتيب السلسلة في استطلاعات القراء، دفعه إلى زيادة مشاهد القتال وإدخال بطولة الفنون القتالية، ما أسهم في ارتفاع شعبيتها.

وفي مقابلة مع مجلة «Febri» اليابانية المتخصصة في ثقافة الأنمي والمانغا، أوضح مؤلف «هجوم العمالقة» هاجيمي إيساياما أن ازدياد شعبية العمل وتعلق الجمهور بشخصياته دفعاه إلى إعادة النظر في النهاية التي خطط لها في البداية.

حكايات صنعت ذاكرة جيل

لم يعد هذا الشغف مقتصراً على ساعات المشاهدة اليومية في الطفولة، إذ شهد مطلع الألفية الجديدة، مع انتشار البث الفضائي في المنازل، اتساعاً في متابعة الأنمي الياباني عبر القنوات المتخصصة، وفي مقدمتها قناة «سبيستون» التي انطلقت عام 2000، حيث التقت الأعمال اليابانية بالدبلجة السورية، لتصل إلى أجيال جديدة وتكتسب حضوراً أوسع.

واستعادت رنيم العسلة (30 عاماً) ذكرياتها مع قناة «سبيستون»، مشيرةً إلى أن الأنمي انتقل من فقرة تلفزيونية قصيرة إلى عالم متكامل من الكواكب والحكايات، رافق الأطفال على مدار اليوم وأسهم في تشكيل ذاكرتهم، وقالت في رسالة وجهتها إلى القناة رداً على سؤالها «أين أصبح شباب المستقبل؟»: «أصبحت دروبنا أبعد من دروب ريمي، ولم أعد أعلم يا صديقتي أكان العيب فينا أم في أمسنا وماضينا، شكراً على كل ما زرعتِه فينا من مبادئ وقيم».

من ذاكرة الشارات إلى منصات المشاهدة الرقمية

امتد تأثير هذه الأعمال إلى خارج الشاشات، ليصل إلى المسارح الفنية، إذ احتضنت دار الأوبرا في دمشق، في أيار الماضي، أمسية بعنوان «ضع يدك بيدي»، وهو مطلع شارة مسلسل «ساسوكي» الشهير، جمعت أجيالاً مختلفة حول مجموعة من أغاني شارات مسلسلات الكرتون التي تركت بصمتها في الذاكرة، وأسهمت الخبرات السورية في دبلجتها وإنتاجها في انتشارها ووصولها إلى ملايين المشاهدين في العالم العربي.

ومع تطور التكنولوجيا وانتشار الإنترنت، انتقلت متابعة الأنمي من انتظار مواعيد العرض التلفزيوني إلى فضاء رقمي أوسع، أتاح للجمهور مشاهدة الحلقات الجديدة أسبوعياً بالتزامن مع صدورها في اليابان، أو متابعة المواسم الكاملة عبر المنصات الإلكترونية، وأسهم هذا التحول في استمرار ارتباط المشاهدين بأعمال بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، مثل «ون بيس» و«المحقق كونان»، وما زالت تحظى بمتابعة حتى اليوم.

شغف يتجاوز المشاهدة إلى اكتشاف الثقافة اليابانية

لم يتوقف شغف محبي الأنمي عند المشاهدة، بل دفع بعضهم إلى تعلم اللغة اليابانية والتعرف على ثقافة بلدها، إذ يلتحق شباب في العشرينات من العمر بدورات لتعلمها في دمشق، وفي هذا الصدد قال جاد بيطار (21 عاماً): «كبرنا ونحن نسمع الشارات اليابانية ونقرأ الترجمة، واليوم قررنا أن نفهم حوارات أبطالنا المفضلين بلغتهم الأم ونتعرف على ثقافة بلدهم، فما قد يصعب تقبله في الدراما نجده مقبولاً في الأنمي».

وأضافت ميرال محمد (16 عاماً) أن شغفها بالأنمي الياباني دفعها إلى الالتحاق بدورة لتعلم اللغة اليابانية، رغبةً منها في فهم حوارات الشخصيات بلغتها الأصلية والتعرف إلى ثقافة بلدها، مشيرةً إلى أنها اكتسبت من خلال متابعة هذه الأعمال العديد من الكلمات والمفردات اليابانية، ما شجعها على تطوير معرفتها باللغة.

وهكذا، واصل الأنمي الياباني حضوره في سوريا عبر عقود، متجاوزاً تغير وسائل العرض وتطور تقنيات المشاهدة، ليبقى جزءاً من ذاكرة أجيال متعاقبة، وجسراً ثقافياً يجمع الآباء والأبناء حول شخصيات وحكايات تجاوزت حدود الزمن والشاشة.

البدايات الأولى للأنمي الياباني

تعود بدايات الرسوم المتحركة اليابانية، المعروفة باسم «الأنمي»، إلى عام 1917، عندما أنتج ثلاثة من رواد هذا الفن، هم هِكوتِن شيموكاوا وسييتارو كيتاياما وجونيتشي كوتشي، مجموعة من الأفلام القصيرة، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وشهد عام 1963 محطة بارزة في تاريخ الأنمي التلفزيوني، مع بدء عرض مسلسل «أسترو بوي» للمؤلف الياباني أوسامو تيزوكا في الأول من كانون الثاني، بوصفه أول مسلسل أنمي تلفزيوني في اليابان، وفقاً لمؤسسة «تيزوكا برودكشنز» وموسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي وثقت المسلسل بهذه الصفة، مشيرةً إلى أنه أسهم في إطلاق الأنمي كوسيط فني مستقل.