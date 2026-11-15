آبل تطور «سيري» بميزة تذكر المحادثات السابقة

واشنطن-سانا

أدخلت شركة «آبل» تحسينات جديدة على نظام التشغيل (iOS 27.2)، شملت تطوير قدرات المساعد الصوتي «سيري»، وإعادة تنظيم تطبيق البودكاست، وإضافة مزايا تتيح الاستفادة من بعض إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر نظام (CarPlay) المخصص لربط هواتف آيفون بشاشات السيارات.

وذكر موقع «9to5Mac» التقني أول أمس، أن التحديث الجديد يتضمن تغييرات في طريقة عرض الحلقات ضمن تطبيق «Apple Podcasts»، إذ أضافت «آبل» قسمين إلى الصفحة الرئيسة، هما «الحلقات الجديدة» (New Episodes) و«متابعة الاستماع» (Continue Playing)، بدلاً من جمع الحلقات الجديدة وتلك التي بدأ المستخدم الاستماع إليها في قائمة واحدة.

ويتيح القسم الأول الاطلاع على أحدث الحلقات المنشورة للبرامج التي يتابعها المستخدم، بينما يعرض القسم الثاني الحلقات التي لم يستكمل الاستماع إليها، مع الاحتفاظ بموضع التوقف، ما يسهل الوصول إلى المحتوى الجديد ومتابعة الحلقات السابقة.

وشملت التحسينات أيضاً تطوير قدرات المساعد الصوتي «سيري»، الذي أصبح قادراً على تذكر معلومات من المحادثات السابقة، بما يسمح للمستخدم بالرجوع إلى توصيات أو تفاصيل سبق أن قدمها المساعد، دون الحاجة إلى إعادة طرح الأسئلة من البداية.

كما بات المساعد قادراً على الاستفادة من مصادر إضافية داخل الهاتف عند تقديم الإجابات، تشمل الصور المرفقة في تطبيق الرسائل، والأشخاص المشاركين في أحداث التقويم، ورسائل البريد الصوتي، وسجل التصفح، وقائمة القراءة في متصفح «سفاري»، بما يوفر سياقاً أوسع للتفاعل مع طلبات المستخدم.

وتتيح هذه الإمكانات لمستخدمي نظام (CarPlay) الاستفادة من بعض قدرات «سيري» عبر الأوامر الصوتية أثناء وجودهم في السيارة، مثل استرجاع معلومات أو توصيات سابقة، الأمر الذي يسهل الوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع شاشة الهاتف أثناء القيادة.

وتضمن التحديث كذلك تعديلات تصميمية على تطبيق الموسيقا «Apple Music»، أبرزها تغيير أيقونته إلى تصميم بألوان أحادية تجمع بين الأبيض والأسود، مع اختلاف مظهرها بحسب اختيار وضع العرض الفاتح أو الداكن.

وتأتي هذه التحسينات ضمن جهود «آبل» لتطوير خدماتها وتطبيقاتها، وتعزيز تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع تجربة الاستخدام عبر أجهزتها المختلفة.