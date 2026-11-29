كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل امرأتين وإصابة خمسة أشخاص، بينهم طفلة، جراء هجمات روسية استهدفت مباني سكنية في مدينتي أوديسا وزابوروجيا.

وقال زيلينسكي في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأحد: إن القوات الروسية أطلقت خلال الأسبوع الجاري أكثر من 1960 طائرة مسيّرة هجومية، وأكثر من 1600 قنبلة جوية موجهة، وثمانية صواريخ، موضحاً أن الهجمات استهدفت منشآت للطاقة، بينها محطات تحويل كهربائي في مناطق فينيتسيا وكيروفوهراد وريفني وخاركيف وأوديسا.

وأضاف أن القوات الروسية تحاول استغلال اقتراب فصل الشتاء لتكثيف استهداف قطاع الطاقة والبنى التحتية الحيوية، لافتاً إلى أن الضربات طالت أيضاً منازل سكنية ومناطق مأهولة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً متواصلاً في الهجمات الجوية المتبادلة، مع اتساع نطاق استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية والمناطق السكنية.