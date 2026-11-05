اكتشاف 280 نقشاً صخرياً تعود إلى العصر الحجري القديم في كهف بإسبانيا

مدريد-سانا

كشف علماء آثار إسبان عن نحو 280 نقشاً صخرياً يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم، داخل كهف «فونت مايور» في إقليم كاتالونيا، في اكتشاف يضيف شواهد جديدة على النشاط الفني للمجتمعات البشرية في منطقة غرب البحر المتوسط خلال العصر الجليدي.

وذكر موقع (Phys.org) العلمي، في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن فريقاً من المعهد الكاتالوني لعلم البيئة البشرية القديمة والتطور الاجتماعي (IPHES-CERCA) عثر على النقوش داخل كهف يرتاده الزوار والباحثون منذ عقود، دون أن يلفت وجودها الانتباه إلى قيمتها الأثرية، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة نُشرت في مجلة «Antiquity» المتخصصة في علم الآثار.

وتضم النقوش رسوماً لحيوانات، منها الخيول والثيران البرية، إلى جانب خطوط وأشكال هندسية، وتشكل ثالث أكبر مجموعة معروفة من فنون الكهوف العائدة إلى العصر الحجري القديم على ساحل البحر المتوسط لشبه الجزيرة الإيبيرية، وأكبر مجموعة من نوعها تُكتشف حتى الآن في كاتالونيا.

وأظهرت التحليلات وجود خصائص فنية تميز هذه النقوش عن الرسوم المكتشفة في منطقة فرانكو-كانتابريا الممتدة بين فرنسا وشمال إسبانيا، ما يرجح وجود تقاليد فنية محلية خاصة في شمال شرق شبه الجزيرة الإيبيرية، وهي منطقة لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الدراسات السابقة لفنون الكهوف القديمة.

ويرى الباحثون أن الاكتشاف يوسع المعارف المتعلقة بانتشار المجتمعات البشرية وممارساتها الفنية خلال العصر الحجري القديم في غرب البحر المتوسط، كما يسلط الضوء على أهمية إعادة فحص المواقع الأثرية المعروفة، لاحتمال احتفاظها بشواهد تاريخية لم يسبق التعرف إليها.