حمص-سانا



ناقشت ورشة عمل أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم الأحد في مدينة حمص، الإجراءات اللازمة للحد من استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية وفعاليات اقتصادية واختصاصيين في قطاع التبريد والتكييف.



وتناولت الورشة التي استضافتها قاعة المؤتمرات في مديرية البيئة، القوانين والالتزامات الوطنية المنبثقة عن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال والتعديلات اللاحقة عليه، ولا سيما ما يتعلق بالمواد ذات التأثير المناخي.

التزامات وإجراءات بيئية

أوضح المنسق الوطني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال في الوزارة المهندس معن العبلة في تصريح لـ سانا، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية تنفذها مديرية التغيرات المناخية والتوعية البيئية في عدد من المحافظات، للتعريف بالتزامات سوريا تجاه الاتفاقية والبروتوكول والإجراءات المتخذة للإيفاء بها.



وبين العبلة أن محاور الورشة شملت شرح القوانين الناظمة لحماية طبقة الأوزون والتعديلات على البروتوكول، إلى جانب التدابير التوعوية والبيئية اللازمة لتحقيق أهداف الحماية.



من جهته، أوضح المهندس محمد الكردي من إدارة التغيرات المناخية والتوعية البيئية في الوزارة، أن اختيار الصناعيين والحرفيين والمهنيين العاملين في قطاعي التدفئة والتبريد للمشاركة، يأتي نظراً لدورهم المباشر في التعامل مع المواد التي تؤثر على طبقة الأوزون.



ولفت الكردي إلى أن الورشة ركزت على تعزيز السلوكيات الإيجابية والمسؤولية المشتركة في حماية البيئة، وتفعيل الامتثال الطوعي والالتزام بالتشريعات، بما يسهم في الحد من انتشار المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

مسؤولية قطاع التبريد

بينما أشار عضو غرفة تجارة حمص ومستورد مواد التبريد والتكييف محمد سامر صفوة إلى أهمية الورشة في توضيح آليات استيراد مواد التبريد والتكييف والإجراءات المنظمة لها، ودور المستوردين والفنيين والصناعيين في التعامل المسؤول مع المواد، بما يعزز التوجه نحو بيئة أكثر سلامة.



وتندرج الورشة ضمن جهود وزارة الإدارة المحلية والبيئة لنشر الوعي البيئي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والمهن المرتبطة بقطاع التبريد والتكييف، دعماً لتطبيق الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون، والحد من الآثار البيئية والمناخية للمواد المستنزفة لها.