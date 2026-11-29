الكويت-سانا
جددت الكويت موقفها الثابت والداعم للجهود الدولية الرامية إلى حظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أشار وكيل وزارة الدفاع عبد الله مشعل الصباح خلال ترؤسه وفد بلاده في الدورة الـ 31 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، إلى موقف الكويت الثابت والداعم للجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار هذه الأسلحة، وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام الاتفاقية وآليات التحقق والمساءلة.
ولفت الصباح إلى أهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز قدرات المنظمة في مجالات البحث والتحقق والتدريب وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا الكيميائية للأغراض السلمية، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي، وصولاً إلى عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.
يُذكر أن الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي استضافتها مدينة لاهاي الهولندية خلال الفترة من 23 إلى 27 تشرين الثاني الجاري، تهدف إلى مراجعة الامتثال للاتفاقية، ومواجهة التهديدات الكيميائية والتقنيات الناشئة، وتعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للكيمياء، إلى جانب إقرار ميزانية المنظمة وأولويات عملها لعام 2027.