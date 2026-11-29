الكويت-سانا‏

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جددت الكويت موقفها الثابت والداعم للجهود الدولية الرامية ‏إلى حظر ‏الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، وجعل منطقة ‏الشرق الأوسط خالية من ‏أسلحة الدمار الشامل.‏

ووفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أشار وكيل وزارة الدفاع ‏عبد الله ‏مشعل الصباح خلال ترؤسه وفد بلاده في الدورة الـ ‌‏31 لمؤتمر حظر ‏الأسلحة الكيميائية في لاهاي، إلى موقف ‏الكويت الثابت والداعم للجهود الدولية ‏الرامية إلى منع انتشار ‏هذه الأسلحة، وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة ‏الدمار ‏الشامل، مشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام الاتفاقية وآليات ‌‏التحقق والمساءلة.‏

ولفت الصباح إلى أهمية مواكبة التطورات العلمية ‏والتكنولوجية، ‏وتعزيز قدرات المنظمة في مجالات البحث ‏والتحقق والتدريب وبناء ‏القدرات، ونقل التكنولوجيا الكيميائية ‏للأغراض السلمية، داعياً إلى تعزيز ‏التعاون الدولي، وصولاً ‏إلى عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.‏

يُذكر أن الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية ‏حظر الأسلحة ‏الكيميائية، التي استضافتها مدينة لاهاي ‏الهولندية خلال الفترة من 23 إلى ‌‏27 تشرين الثاني الجاري، ‏تهدف إلى مراجعة الامتثال للاتفاقية، ومواجهة ‏التهديدات ‏الكيميائية والتقنيات الناشئة، وتعزيز التعاون الدولي في ‌‏الاستخدامات السلمية للكيمياء، إلى جانب إقرار ميزانية ‏المنظمة وأولويات ‏عملها لعام 2027.‏