دمشق-سانا



أكد معاون وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد ياسين حورية، أن الوزارة عملت منذ بداية التحرير على توحيد المنظومات الاقتصادية والجمركية لتنظيم دخول المنتجات إلى السوق المحلية.



وقال حورية في تصريح لـ سانا اليوم الأحد: إن عدد المعامل التي عادت إلى سوريا بلغ أكثر من 3900 معمل حتى الأول من تشرين الثاني، بينها أكثر من 850 معملاً في القطاع النسيجي، ونحو 1300 في القطاع الكيميائي، بينما توزعت بقية المعامل على قطاعات صناعية أخرى.



وأوضح أن الوزارة تعمل عبر المرصد الصناعي على إحصاء المنشآت المدمرة جزئياً أو كلياً، ورصد المعوقات التي تواجه المصانع العائدة، كما أنها شكلت لجنة مع وزارة المالية لتسوية الضرائب المتراكمة عليها وتسهيل عودتها إلى العمل.



وقال حورية: “عدّلنا أكثر من 203 مواصفات، واعتمدنا مواصفات عالمية بديلة للمواصفات غير الموجودة، في إطار تحديث منظومة المواصفات السورية ومواءمتها مع المعايير المعتمدة عالمياً، وتحسين جودة المنتجات الصناعية”.



وأضاف: “أعددنا قانوناً جديداً للصناعة بدلاً من القانون رقم 21 لعام 1959، الذي لم يعدّل منذ صدوره، وأصبح جاهزاً للعرض على مجلس الشعب، بما يتماشى مع الواقع الصناعي الحالي”.