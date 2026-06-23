‏”ميتا” تطلق “إنستغرام” للتلفزيون لتعزيز تجربة المشاهدة المنزلية

shutterstock 2198640151 1698217926 1 ‏"ميتا" تطلق "إنستغرام" للتلفزيون لتعزيز تجربة المشاهدة المنزلية

واشنطن-سانا‏

أعلنت شركة ميتا إتاحة تطبيق إنستغرام للتلفزيون على أجهزة التلفزيون ‏الذكية من سامسونج، في خطوة تهدف إلى توسيع تجربة المشاهدة إلى ‏الشاشات الكبيرة داخل المنازل، مع إدخال مزايا جديدة موجهة لتعزيز ‏استهلاك المحتوى بشكل جماعي‎.‎

وبحسب موقع‎ TechCrunch، التقني اليوم الثلاثاء بدأت شركة ميتا رسمياً ‏توسيع تطبيق‎ “Instagram for TV” ‎ليشمل أجهزة التلفزيون الذكية، بما ‏فيها أجهزة سامسونج، مع اختبار ميزات جديدة مثل قنوات المحتوى المبنية ‏على الاهتمامات، وإمكانية إرسال مقاطع‎ Reels ‎من الهاتف إلى التلفزيون، ‏إضافة إلى تجارب للبث المباشر والفيديوهات الطويلة على الشاشة الكبيرة‎.‎

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