‏”ميتا” تطلق “إنستغرام” للتلفزيون لتعزيز تجربة المشاهدة المنزلية

واشنطن-سانا
أعلنت شركة ميتا إتاحة تطبيق إنستغرام للتلفزيون على أجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج، في خطوة تهدف إلى توسيع تجربة المشاهدة إلى الشاشات الكبيرة داخل المنازل، مع إدخال مزايا جديدة موجهة لتعزيز استهلاك المحتوى بشكل جماعي.
وبحسب موقع TechCrunch، التقني اليوم الثلاثاء بدأت شركة ميتا رسمياً توسيع تطبيق “Instagram for TV” ليشمل أجهزة التلفزيون الذكية، بما فيها أجهزة سامسونج، مع اختبار ميزات جديدة مثل قنوات المحتوى المبنية على الاهتمامات، وإمكانية إرسال مقاطع Reels من الهاتف إلى التلفزيون، إضافة إلى تجارب للبث المباشر والفيديوهات الطويلة على الشاشة الكبيرة.