دراسة أسترالية: الستيفيا قد تعزز فعالية علاجات تساقط الشعر

كانبيرا-سانا

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن مادة الستيفيا، المعروفة كمُحلٍّ طبيعي خالٍ من السعرات الحرارية، يمكن أن تعزز فعالية الأدوية المستخدمة في تحفيز نمو الشعر.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد باحثون من جامعة سيدني أن خلط مركّبات الستيفيوسيدات المستخلصة من نبات الستيفيا مع عقار مينوكسيديل المستخدم في علاجات تساقط الشعر مثل روجاين أدى إلى نتائج ملحوظة في التجارب على الحيوانات.

وخلال الدراسة، استخدم العلماء رقعة دقيقة تحتوي على مزيج من المينوكسيديل والستيفيوسيدات وُضعت يومياً على جلد فئران تعاني من مناطق صلعاء، وبعد شهر، نمت الشعيرات في نحو 67 بالمئة من المنطقة الصلعاء، مقارنةً بـ 25 بالمئة فقط لدى الفئران التي استخدمت المينوكسيديل وحده.

وقال الدكتور ليفينغ كانغ، قائد فريق البحث: إن “استخدام مستخلصات الستيفيا مع المينوكسيديل قد يفتح الباب أمام علاجات طبيعية وأكثر فعالية لتساقط الشعر”، مشيراً إلى أن المركّبات الحلوة قد تساعد الجلد على امتصاص الدواء بشكل أفضل.

وأوضح الباحثون أن رقعة الإبر الدقيقة ساعدت أيضاً في تحفيز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، ما عزز من تأثير المزيج الدوائي، ولم تُسجل أي آثار جانبية خلال فترة التجربة.

ورغم أن النتائج واعدة، يؤكد العلماء أن الدراسة ما زالت في مراحلها الأولى وأُجريت على الفئران فقط، ما يعني أن فعاليتها على البشر تحتاج إلى مزيد من الأبحاث.