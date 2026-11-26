كوبنهاغن-سانا

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الخميس، تعرض السجل الوطني لاختراق إلكتروني جديد، مكّن جهات غير مصرح لها من الوصول إلى البيانات الشخصية لنحو 11 ألف شخص، وذلك بعد شهرين من هجوم سابق طال بيانات 8.8 ملايين شخص.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية الدنماركية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: إن إدارة نظام التسجيل المدني اكتشفت الاختراق الجديد وتمكنت من التصدي له، بفضل نظام مراقبة تقني أُحدث عقب الهجوم السابق مطلع تشرين الأول الماضي.

ولم تحدد السلطات هوية منفذي الهجومين، فيما ذكرت صحيفة بوليتيكن الدنماركية أن شخصاً مجهولاً أعلن الشهر الماضي مسؤوليته عن الاختراق السابق، مشيراً إلى أنه استغل بيانات دخول موظف سابق، ونفذ خلال عشرة أيام نحو 14.9 مليون عملية اطلاع على قاعدة البيانات، التي تضم أسماء الأشخاص وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وغيرها من بياناتهم الشخصية.

وكانت وكالة الأمن المدني الدنماركية رفعت في أيلول الماضي مستوى التهديد المرتبط بالهجمات الإلكترونية ضد البلاد إلى “مرتفع”، في ظل تزايد وتيرة هذه الهجمات واستهدافها قطاعات حيوية.