القاهرة-سانا



كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عبر موقعه الرسمي، عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2026، والتي شملت سبع فئات للرجال، أبرزها جائزة أفضل لاعب أفريقي.

وضمّت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي خمسة لاعبين، هم المغاربة أشرف حكيمي وإبراهيم دياز وإسماعيل صيباري، والسنغاليان ساديو ماني وباب غاي.

وفي فئة أفضل حارس مرمى، يتنافس المغربي ياسين بونو، والسنغالي إدوارد ميندي، وفوزينيا من الرأس الأخضر.

أما جائزة أفضل مدرب، فضمّت السنغالي بابي ثياو، والمغربي محمد وهبي، والبرتغالي بيدرو ليتاو بريتو، المعروف باسم «بوبستا»، مدرب منتخب الرأس الأخضر.

وفي فئة أفضل لاعب شاب، يتنافس الإيفواري يان ديوماندي، والمغربي أيوب بوعدي، والسنغالي إبراهيم مباي.

كما ضمّت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الأفريقية المصري محمود حسن (تريزيغيه)، والمغربي محمد ربيع حريمات، والجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا.

وعلى مستوى الجوائز الجماعية، يتنافس ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، واتحاد الجزائر، والجيش الملكي المغربي على جائزة أفضل نادٍ، فيما ضمّت قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب كلاً من السنغال والمغرب والرأس الأخضر.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء الثاني من كانون الأول المقبل موعداً لحفل توزيع الجوائز، الذي تستضيفه مدينة لاغوس النيجيرية، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دمشق.