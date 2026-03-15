ابتكار روسي يعزز حماية المباني والبنية التحتية في المناطق شديدة البرودة

موسكو-سانا

طور علماء مادة جديدة مقاومة للصقيع تهدف إلى حماية المباني، والمنشآت في المناطق الشمالية شديدة البرودة، حيث يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

وذكر موقع “أوريندا-نيوز” الروسي أن المكتب الإعلامي لجامعة سيبيريا الفيدرالية أوضح أن المادة الجديدة تعتمد على مزيج من البيتومين والبوليمر، ما يمنحها نطاقاً حرارياً أوسع وقدرة أعلى على مقاومة الصقيع تتجاوز المعايير التقليدية بنحو 15 إلى 20 درجة، إضافة إلى تمتعها بمتانة وقوة تسهمان في حماية المباني من التشوهات الحرارية والأضرار الميكانيكية.

وأوضح فيودور بوركين، رئيس قسم الكيمياء وتكنولوجيا مصادر الطاقة الطبيعية والمواد الكربونية في الجامعة، أن المادة المبتكرة يمكن استخدامها في تصنيع ألواح لواجهات المباني، مشيراً إلى أن هذه الألواح تحاكي بدقة سطح الطوب أو كتل الخرسانة المسلحة، وتوفر في الوقت نفسه حماية فعالة للمباني من تأثيرات الرطوبة العالية والعواصف والثلوج والرياح الشديدة التي تشهدها عادة المناطق الشمالية من روسيا.

كما تتيح هذه المادة تغطية العناصر الإنشائية بطبقة متصلة غير منفذة، ما يوفر حماية للأساسات وواجهات المباني والأسقف، إضافة إلى استخدامها في البنية التحتية للطرق ومنشآت النفط.

ويشكل هذا الابتكار خطوة مهمة في تطوير مواد بناء متقدمة قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطبيقها في قطاع البناء والصناعات المرتبطة بالطاقة والطرق.