الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية‎ ‎

بكين-سانا‏

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أطلقت الصين بنجاح، اليوم الثلاثاء، صاروخاً حاملاً من طراز “ليجيان-2 واي 2” لإرسال مجموعة من الأقمار ‏الاصطناعية إلى الفضاء‎ .‎

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وذكرت وكالة “شينخوا” أن الصاروخ انطلق في الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت بكين من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار ‏الفضائي التجاري شمال غربي الصين، حاملاً على متنه مجموعة أقمار اصطناعية جديدة، وأرسلها إلى المدار المخطط لها‎.‎

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وتمتلك الصين ثاني أكبر عدد من الأقمار الاصطناعية النشطة في العالم، بأكثر من 1274 مركبة فضائية، وقد سجلت عام ‌‏2025 رقماً قياسياً بإجراء 92 عملية إطلاق مدارية‎.‎

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