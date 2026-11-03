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الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية‎ ‎

photo 2026 11 03 09 44 35 الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية‎ ‎
صاروخ من طراز "ليجيان-2 واي 2" -دونغفنغ-شينخوا

بكين-سانا‏
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أطلقت الصين بنجاح، اليوم الثلاثاء، صاروخاً حاملاً من طراز “ليجيان-2 واي 2” لإرسال مجموعة من الأقمار ‏الاصطناعية إلى الفضاء‎ .‎
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وذكرت وكالة “شينخوا” أن الصاروخ انطلق في الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت بكين من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار ‏الفضائي التجاري شمال غربي الصين، حاملاً على متنه مجموعة أقمار اصطناعية جديدة، وأرسلها إلى المدار المخطط لها‎.‎
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وتمتلك الصين ثاني أكبر عدد من الأقمار الاصطناعية النشطة في العالم، بأكثر من 1274 مركبة فضائية، وقد سجلت عام ‌‏2025 رقماً قياسياً بإجراء 92 عملية إطلاق مدارية‎.‎
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