بكين-سانا
أطلقت الصين بنجاح، اليوم الثلاثاء، صاروخاً حاملاً من طراز “ليجيان-2 واي 2” لإرسال مجموعة من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء .
وذكرت وكالة “شينخوا” أن الصاروخ انطلق في الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت بكين من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري شمال غربي الصين، حاملاً على متنه مجموعة أقمار اصطناعية جديدة، وأرسلها إلى المدار المخطط لها.
وتمتلك الصين ثاني أكبر عدد من الأقمار الاصطناعية النشطة في العالم، بأكثر من 1274 مركبة فضائية، وقد سجلت عام 2025 رقماً قياسياً بإجراء 92 عملية إطلاق مدارية.
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية
بكين-سانا