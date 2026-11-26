روما-سانا

حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من امتداد الصراع الروسي الأوكراني إلى منطقة البحر المتوسط، عقب إغراق القوات الأوكرانية طراداً روسياً قبالة السواحل الليبية الأحد الماضي، مؤكدة رفض بلادها نقل تداعيات الحرب إلى المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن ميلوني قولها، اليوم الخميس: إنها ستوضح موقف إيطاليا للشركاء والجانب الأوكراني، مشددة على ضرورة احترام سلامة الأراضي الليبية.

وفي الشأن الأوروبي، استبعدت ميلوني التوصل قريباً إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2028 و2034، والبالغة 1.6 تريليون يورو، مشيرة إلى وجود خلافات بين الدول الأعضاء حول بنودها، ومؤكدة رفض إيطاليا إقرار ميزانية لا تحقق مصالحها.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أكد أمس الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، التزام بلاده بالحفاظ على سلامة الأراضي الليبية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أمس الأول الثلاثاء، تنفيذ القوات ‏الأوكرانية عملية عسكرية ‌”نموذجية” قبالة سواحل ليبيا، أُغرِقت خلالها فرقاطة ‏روسية.‏