غوغل تخفّض تكلفة اشتراك AI Plus وتزيد سعة التخزين السحابي إلى 400 غيغابايت

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Google خفض سعر اشتراكها “AI Plus” الخاص بخدمات الذكاء الاصطناعي إلى 5 دولارات شهرياً بدلاً من 8 دولارات، مع زيادة سعة التخزين السحابي المرافقة للاشتراك من 200 إلى 400 غيغابايت، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع قاعدة المستخدمين، وتعزيز تنافسية خدماتها الرقمية.

وذكر موقع “تك كرانش” أمس الثلاثاء، أن الاشتراك يتيح الوصول إلى مجموعة من أدوات غوغل المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج Gemini وخدمة Deep Research، إضافة إلى مزايا جديدة كشفت عنها الشركة عقب مؤتمر Google I/O 2026، من بينها أدوات البريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزة “Daily Brief” التي توفر ملخصاً يومياً للمستخدمين.

كما يتيح الاشتراك الوصول إلى “Gemini Omni”، أحدث نماذج غوغل المخصصة لإنشاء مقاطع الفيديو بالاعتماد على مصادر متنوعة، في خطوة تهدف إلى توسيع قدرات المنصة وتقديم مزايا إضافية للمشتركين.

وأكدت الشركة أن المشتركين الحاليين سيستفيدون تلقائياً من زيادة سعة التخزين خلال الأيام المقبلة، على أن يُطبق السعر الجديد في دورات الفوترة اللاحقة.

وتشهد سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي منافسة متنامية بين كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مع استمرار الشركات في تطوير نماذج أكثر تقدماً وطرح اشتراكات مدفوعة توفر خدمات ومزايا إضافية للمستخدمين.