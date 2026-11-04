باحثون سويسريون يطورون غرسة إلكترونية لخفض سكر الدم بالتحفيز الكهربائي

برن-سانا

طوّر باحثون سويسريون غرسة إلكترونية صغيرة قابلة للزرع تحت الجلد، تهدف إلى خفض مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، من خلال تحويل جزء من الغلوكوز الزائد إلى مادة أخرى يتخلص منها الجسم عن طريق البول، في تقنية قد تفتح المجال أمام أساليب علاجية جديدة تعتمد على التحفيز الإلكتروني.

وذكرت منصة «ساينس ديلي» العلمية، في تقرير نشرته أول أمس، نقلاً عن المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، أن التجارب الأولية على فئران مصابة بالسكري أظهرت قدرة الغرسة على المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، إلى جانب خفض الوزن.

وتعتمد التقنية على جهاز يراقب مستوى السكر في الدم، ومستشعر يرصد ارتفاعه ويرسل إشارة إلى محفز كهربائي، يعمل على تحويل جزء من الغلوكوز الزائد إلى مادة «الغلوكونات»، التي يتخلص منها الجسم عن طريق البول.

وأوضح الباحثون أن هذه الآلية تهدف إلى معالجة جزء من السكر الزائد في الجسم باستخدام التحفيز الكهربائي، بدلاً من الاعتماد حصراً على الأدوية التقليدية، ما قد يوفر مستقبلاً نهجاً إضافياً للمساعدة في ضبط مستويات السكر لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

ولا تزال الغرسة في مرحلة التجارب على الحيوانات، إذ يتطلب تقييم فعاليتها وسلامتها إجراء مزيد من الدراسات قبل الانتقال إلى اختبارها على البشر.