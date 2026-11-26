أوتاوا-سانا

قاد استخدام الذكاء الاصطناعي مؤرخاً كندياً إلى كشف هوية صاحب دفتر رسومات مجهول يعود إلى عام 1808، ظل صاحبه غير معروف لأكثر من قرنين، وذلك في عملية استغرقت 22 دقيقة فقط.

وذكر موقع «تك رادار» المتخصص في التكنولوجيا، أمس الأربعاء، نقلاً عن الصفحة الرسمية للمؤرخ مارك همفريز، أستاذ التاريخ في جامعة ويلفريد لورييه الكندية، أن نموذج الذكاء الاصطناعي «جي بي تي 6.2 أسترا» تمكن من تحديد هوية صاحب الرسومات، وهو الأرستقراطي الفرنسي لويس غي شارل غيوم دي روهان شابو، الذي خدم ضابطاً في الجيش البريطاني وكان موجوداً في كندا عام 1808.

وأوضح همفريز أن النموذج توصل إلى خيط مهم من خلال إشارة وردت في هامش أطروحة دكتوراه، قادته إلى يوميات شخصية كتبها شابو عن رحلته، وتُحفظ نسخة مصورة منها في جامعة ولاية كليفلاند الأمريكية.

وبعد الاطلاع على اليوميات، أجرى المؤرخ مقارنة بينها وبين الرسومات، فلاحظ تشابهاً في الخط اليدوي وتطابقاً في التواريخ والمواقع، ولا سيما تدوينة مؤرخة في 18 حزيران عام 1808، أشار فيها شابو إلى رسم حصن سانت جوزيف، وقدم وصفاً يتوافق مع إحدى الرسومات الواردة في الدفتر.

ويُحفظ دفتر الرسومات في مكتبة بينيكي للكتب والمخطوطات النادرة بجامعة ييل الأمريكية، ويوثق رحلة عبر كندا انطلقت من مدينة مونتريال وصولاً إلى بحيرة سوبيريور ثم العودة، فيما تتألف اليوميات المرتبطة به من 162 صفحة تتناول تاريخ تجارة الفراء في أمريكا الشمالية.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الباحثين على تحليل الوثائق التاريخية وربط المعلومات المتفرقة، بما يتيح الوصول إلى أدلة قد تسهم في حل ألغاز ظلت عالقة لسنوات طويلة.