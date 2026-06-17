دراسة: أنماط نظر الأطفال للوجوه قد تكشف مؤشرات مبكرة لخطر الاكتئاب

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الطريقة التي يتفاعل بها الأطفال مع تعابير الوجوه المختلفة قد تحمل مؤشرات مبكرة على احتمالات الإصابة بالاكتئاب، في خطوة قد تسهم في تطوير أدوات أكثر دقة للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “Science Daily” أمس الثلاثاء، أجرى باحثون من جامعة بينغهامتون الأمريكية دراسة شملت 242 طفلاً وأمهاتهم على مدى عامين، حيث خضع المشاركون لتقييمات دورية كل ستة أشهر لرصد التغيرات السلوكية والانفعالية لديهم.

وخلال الدراسة، عُرضت على الأطفال صور لوجوه تحمل تعابير عاطفية متنوعة مثل السعادة والحزن والغضب، إلى جانب وجوه محايدة، فيما استخدمت تقنية تتبع حركة العين لقياس اتجاه الانتباه ومدة التركيز على كل تعبير.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة “علم الأمراض النفسية والعلوم السريرية”، أن الأطفال الذين لدى أمهاتهم تاريخ مرضي مع الاكتئاب الشديد، كانوا أكثر ميلاً للتركيز على الوجوه الحزينة مع تزايد أعراض الاكتئاب لديهم، ما يشير إلى صعوبة أكبر في تحويل الانتباه عن المؤثرات السلبية، الأمر الذي قد يرفع احتمالات تعرضهم لمشكلات نفسية مستقبلاً.

في المقابل، بينت الدراسة أن الأطفال الذين لا يمتلكون تاريخاً عائلياً للإصابة بالاكتئاب أظهروا نمطاً مختلفاً، إذ ارتبط ارتفاع الأعراض لديهم بتراجع الانتباه للوجوه السعيدة، وهو ما قد يعكس فقدان أحد عوامل الحماية الطبيعية ضد الاكتئاب.

وتسلط هذه النتائج الضوء على العلاقة المعقدة بين الاكتئاب وآليات الانتباه للمثيرات العاطفية، ما يستدعي فهم هذه الأنماط في مراحل مبكرة من العمر للإسهام في تطوير أساليب أكثر فاعلية للكشف المبكر والتدخل العلاجي.