دراسة يابانية: غسل العينين يومياً يخفف أعراض الحساسية الموسمية

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة كيوتو بالتعاون مع عدد من المؤسسات الطبية في اليابان، أن اعتماد غسل العينين بشكل يومي قد يسهم بصورة فعّالة في التخفيف من أعراض الحساسية الموسمية، بما فيها الحكة والاحمرار وزيادة الدموع.

وأوضحت مجلة Scientific Reports البريطانية المتخصصة بنشر الأبحاث العلمية متعددة المجالات، أن الدراسة استندت إلى بيانات 476 مستخدماً لتطبيق AllerSearch الياباني الصحي المتخصص بمتابعة أعراض الحساسية، بينهم نحو 70 شخصاً اعتادوا غسل أعينهم كإجراء وقائي، حيث أكدت النتائج أن المشاركين واجهوا أعراضاً أقل حدة دون شعور بالانزعاج، مع تسجيل تحسن ملحوظ في حالتهم الصحية العامة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الممارسة لم تتسبب في زيادة جفاف العين، ما يعزز من سلامتها كإجراء يومي مساعد، كما تدعم النتائج التوصيات السابقة لأطباء العيون في اليابان بشأن استخدام غسل العينين كوسيلة لطيفة للتخفيف من التهاب الملتحمة التحسسي.

يشار إلى أن الدراسة لم تحدد بدقة عدد مرات غسل العينين أو الطرق المستخدمة، إلا أن الباحثين شددوا على أن هذه العادة لا تُعد بديلاً عن العلاج الطبي، لكنها تمثل وسيلة بسيطة وآمنة لتحسين جودة الحياة خلال مواسم الحساسية.