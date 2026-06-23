“ميتا” تعيّن الهندي كونال شاه رئيساً جديداً لـ”واتساب”

نيودلهي-سانا



اختارت شركة “ميتا” الهندي كونال شاه، مؤسس إحدى شركات التكنولوجيا المالية، ليتولى منصب الرئيس الجديد لتطبيق “واتساب”، وذلك في إطار سعي عملاق التكنولوجيا الأمريكي لإيجاد طرق لتحقيق أرباح من قاعدة المستخدمين الضخمة التي يتمتع بها تطبيق المراسلة.



وذكرت وكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، أن الإعلان عن تعيين شاه تزامن مع أنباء تفيد بأن “ميتا” ستقود أيضاً جولة تمويلية بقيمة 900 مليون دولار لصالح شركة “كريد” (CRED) التي يملكها شاه والمتخصصة في التمويل الاستهلاكي.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زاكربرغ في بيان: “لقد نجح كونال في بناء شركة كريد لتصبح واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في الهند”.



وكان شاه، وهو رائد أعمال وشخصية مؤثرة في عالم التكنولوجيا المالية بالهند، أسّس شركة “CRED” عام 2018، وذلك بعد بيع شركة ناشئة سابقة له في مجال المدفوعات لعملاق التجارة الإلكترونية الهندي “سنابديل” مقابل نحو 400 مليون دولار.



كما يُعد شاه من أكثر المستثمرين الأفراد نشاطاً في الهند، وفقاً لبيانات شركة “تراك اكس ان” (“Tracxn”) المتخصصة في تتبع البيانات، وركّز خلال السنوات القليلة الماضية على بناء وتطوير شركة “كريد”، التي انطلقت فكرتها من تقديم مكافآت للعملاء مقابل سداد مستحقات بطاقات الائتمان في مواعيدها المحددة.



ومنذ ذلك الوقت، توسعت الشركة بقوة لتقدم خدمات إدارة الثروات والتأمين والإقراض لقاعدة مستخدميها التي تبلغ 17 مليون مستخدم.



ومن المرجح أن تسهم هذه الخبرة في دعم تطبيق “واتساب” في مساعيه لإيجاد مصادر دخل جديدة تتجاوز نموذج الإعلانات الأساسي لشركة “ميتا”، التي تدير أيضاً منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”.



ورغم أن الهند تُعد أكبر سوق لتطبيق “واتساب”، بعدد مستخدمين يتجاوز نصف مليار شخص وفق أرقام حكومية، إلا أن محللين يرون أن التطبيق قد فوّت إلى حد كبير فرصة بناء خدمة مدفوعات تحظى بالقدر نفسه من الشعبية والانتشار في البلاد.