حمص-سانا‏

اختُتمت على خشبة قصر الثقافة في حمص، اليوم الخميس، فعاليات الدورة السادسة ‏والعشرين من مهرجان حمص المسرحي الذي نظمته نقابة الفنانين السوريين بالتعاون ‏مع مديرية الثقافة في المحافظة، بعرض مسرحية “970×970″، من تأليف حسام ‏الشاه وزين طيار، وإخراج زين طيار.‏

وتضمنت الدورة ستة عروض مسرحية بمشاركة فنانين ومخرجين من مدينة حمص، ‏تنوعت في مضامينها وتجاربها الفنية، فيما تناول العرض الختامي، الذي جمع بين ‏الكوميديا والتراجيديا، قصة معتقل تحرر من سجون النظام السابق ويبحث عن ابنته ‌‏”أمل”، مسلطاً الضوء على معاناة السوريين خلال سنوات الاعتقال، ومقدماً الأمل ‏بوصفه مدخلاً لبدء حياة جديدة قائمة على التكاتف وإعادة البناء.‏

دعم المواهب المسرحية

وأكد رئيس فرع حمص لنقابة الفنانين ومدير المهرجان أمين رومية، لـ سانا، حرص ‏النقابة على مواصلة إقامة المهرجان وإتاحة الفرصة أمام المواهب المسرحية ودعمها ‏لتقديم أعمالها الفنية.‏

وأشار رومية إلى أن المهرجان، الذي انطلق عام 1987، يُعد من أقدم المهرجانات ‏المسرحية المستمرة في سوريا، لافتاً إلى أن التعاون مع مديرية الثقافة ودعم نقابة ‏الفنانين، إلى جانب الحضور الجماهيري، أسهم في إنجاح هذه الدورة.‏

وأضاف أن المهرجان يتجاوز كونه فعالية فنية دورية، إذ يحمل رسالة ثقافية تهدف ‏إلى إبراز الحراك الثقافي والاجتماعي في حمص، وتعزيز دور المسرح بوصفه ‏مساحة للتعبير والتواصل بين الفنانين والجمهور.‏

‏“970×970” جسد آلام المجتمع وسخريته

من جهته، أوضح مخرج المسرحية زين طيار أن العمل أُنتج عقب التحرير مباشرة، ‏واستند إلى قصص جُمعت من الشارع السوري وشهادات أشخاص عاشوا تجربة ‏الاعتقال.‏

وبيّن طيار أن المسرحية تهدف إلى التأكيد على ضرورة عدم تكرار المآسي التي ‏عاشها السوريون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك لإعادة ‏بناء البلاد، لافتاً إلى أن عرض العمل في حمص يحمل أهمية خاصة، لكونها أول ‏محافظة سورية يُعرض فيها بعد مشاركته في الأردن.‏

من جانبه، أعرب الفنان حسام الشاه عن خصوصية المشاركة في مهرجان حمص ‏المسرحي، لما تحمله من قيمة في تقديم العمل أمام جمهوره وأهله، مشيراً إلى أن ‏فريق المسرحية سعى إلى تجسيد آلام المجتمع السوري وأوجاعه، إلى جانب سخريته ‏وضحكاته في مرحلة ما بعد التحرير.‏

ولفت الشاه إلى أن التفاعل الجماهيري عقب العرض عكس وصول رسالة العمل إلى ‏المتلقين، معرباً عن أمله في مواصلة تقديم المسرحية في مختلف المحافظات السورية.‏

وشهد اليوم الختامي تكريم الفرق المسرحية المشاركة، تقديراً لأعمالها وإسهاماتها في ‏إثراء الحركة المسرحية، كما كرّمت مديرية ثقافة حمص فرع نقابة الفنانين ‏بالمحافظة، تقديراً لجهوده في تنظيم المهرجان وإنجاح فعالياته.‏

وشكّلت الدورة السادسة والعشرون منصة لعرض تجارب مسرحية متنوعة، وتعزيز ‏التواصل بين الفنانين والجمهور، بما يسهم في تنشيط الحراك الثقافي في حمص ‏وترسيخ حضور المسرح بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات الحياة الثقافية في المدينة.‏