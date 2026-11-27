حمص-سانا
اختُتمت على خشبة قصر الثقافة في حمص، اليوم الخميس، فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان حمص المسرحي الذي نظمته نقابة الفنانين السوريين بالتعاون مع مديرية الثقافة في المحافظة، بعرض مسرحية “970×970″، من تأليف حسام الشاه وزين طيار، وإخراج زين طيار.
وتضمنت الدورة ستة عروض مسرحية بمشاركة فنانين ومخرجين من مدينة حمص، تنوعت في مضامينها وتجاربها الفنية، فيما تناول العرض الختامي، الذي جمع بين الكوميديا والتراجيديا، قصة معتقل تحرر من سجون النظام السابق ويبحث عن ابنته ”أمل”، مسلطاً الضوء على معاناة السوريين خلال سنوات الاعتقال، ومقدماً الأمل بوصفه مدخلاً لبدء حياة جديدة قائمة على التكاتف وإعادة البناء.
دعم المواهب المسرحية
وأكد رئيس فرع حمص لنقابة الفنانين ومدير المهرجان أمين رومية، لـ سانا، حرص النقابة على مواصلة إقامة المهرجان وإتاحة الفرصة أمام المواهب المسرحية ودعمها لتقديم أعمالها الفنية.
وأشار رومية إلى أن المهرجان، الذي انطلق عام 1987، يُعد من أقدم المهرجانات المسرحية المستمرة في سوريا، لافتاً إلى أن التعاون مع مديرية الثقافة ودعم نقابة الفنانين، إلى جانب الحضور الجماهيري، أسهم في إنجاح هذه الدورة.
وأضاف أن المهرجان يتجاوز كونه فعالية فنية دورية، إذ يحمل رسالة ثقافية تهدف إلى إبراز الحراك الثقافي والاجتماعي في حمص، وتعزيز دور المسرح بوصفه مساحة للتعبير والتواصل بين الفنانين والجمهور.
“970×970” جسد آلام المجتمع وسخريته
من جهته، أوضح مخرج المسرحية زين طيار أن العمل أُنتج عقب التحرير مباشرة، واستند إلى قصص جُمعت من الشارع السوري وشهادات أشخاص عاشوا تجربة الاعتقال.
وبيّن طيار أن المسرحية تهدف إلى التأكيد على ضرورة عدم تكرار المآسي التي عاشها السوريون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك لإعادة بناء البلاد، لافتاً إلى أن عرض العمل في حمص يحمل أهمية خاصة، لكونها أول محافظة سورية يُعرض فيها بعد مشاركته في الأردن.
من جانبه، أعرب الفنان حسام الشاه عن خصوصية المشاركة في مهرجان حمص المسرحي، لما تحمله من قيمة في تقديم العمل أمام جمهوره وأهله، مشيراً إلى أن فريق المسرحية سعى إلى تجسيد آلام المجتمع السوري وأوجاعه، إلى جانب سخريته وضحكاته في مرحلة ما بعد التحرير.
ولفت الشاه إلى أن التفاعل الجماهيري عقب العرض عكس وصول رسالة العمل إلى المتلقين، معرباً عن أمله في مواصلة تقديم المسرحية في مختلف المحافظات السورية.
وشهد اليوم الختامي تكريم الفرق المسرحية المشاركة، تقديراً لأعمالها وإسهاماتها في إثراء الحركة المسرحية، كما كرّمت مديرية ثقافة حمص فرع نقابة الفنانين بالمحافظة، تقديراً لجهوده في تنظيم المهرجان وإنجاح فعالياته.
وشكّلت الدورة السادسة والعشرون منصة لعرض تجارب مسرحية متنوعة، وتعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور، بما يسهم في تنشيط الحراك الثقافي في حمص وترسيخ حضور المسرح بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات الحياة الثقافية في المدينة.