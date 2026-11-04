نموذج رقمي جديد يحسّن تبريد شاحنات نقل الأغذية ويحد من تلفها

برن-سانا

طور باحثون في مختبرات إمبا السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا نموذجاً رقمياً يحاكي عمل شاحنات نقل الأغذية المبردة، بهدف مراقبة درجات الحرارة داخلها، وتحسين ظروف حفظ المنتجات الغذائية والحد من تلفها أثناء النقل.

وذكرت منصة «نيوزوايز» العلمية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن التقنية تعتمد على إنشاء نسخة رقمية مطابقة للشاحنة، تتيح متابعة التغيرات في درجات الحرارة داخلها، وتحديد المناطق التي قد تشهد ارتفاعاً حرارياً يؤثر في سلامة المنتجات وجودتها.

وتساعد هذه التقنية على مراقبة الظروف التي تتعرض لها الفواكه والخضراوات وغيرها من الأغذية سريعة التلف خلال نقلها، وتقدير مدى تأثر جودتها بتغير درجات الحرارة، بما يتيح تحسين أنظمة التبريد واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها.

ومن شأن هذه التقنية أن تسهم في تطوير عمليات نقل الأغذية وتوزيعها، وتقليل تلف المنتجات والهدر الغذائي قبل وصولها إلى الأسواق.