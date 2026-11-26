عمّان-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، العثور على جثة البحار الأردني محمد حسام الدين العتيبي، قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المتحدث باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي قوله: إن خفر السواحل الإماراتي عثر على جثة البحار أمس الأربعاء بالقرب من شواطئ الإمارة، موضحاً أن الوزارة، بالتنسيق مع السفارة الأردنية في أبو ظبي، تتابع مع عائلة المتوفى والسلطات الإماراتية استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة ودفنه فيها.

وأشاد المجالي بجهود السلطات في الإمارات وسلطنة عُمان ومواصلتها عمليات البحث عن المواطن منذ الإبلاغ عن اختفائه، مثمناً تعاونها مع سفارتي الأردن في البلدين.

وكانت شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية أعلنت تعرض إحدى سفنها لهجوم في السابع عشر من الشهر الجاري أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 11 من أفراد طاقمها وفقدان بحار آخر.