دراسة يابانية: شاي الماتشا قد يخفف أعراض حساسية الأنف

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة يابانية حديثة، أن شاي الماتشا قد يسهم في التخفيف من نوبات العطس المرتبطة بحساسية الأنف الموسمية، ما يفتح المجال أمام استخدامه كخيار غذائي مساعد للتخفيف من هذه الحالة الشائعة.

وذكر موقع Medical Xpress المتخصص في نشر الأخبار العلمية، أن فريقاً بحثياً من جامعة هيروشيما، أجرى تجارب على فئران معدلة وراثياً تعاني أعراض التهاب الأنف التحسسي، حيث أدى إعطاؤها شاي الماتشا عدة مرات أسبوعياً لمدة تزيد على خمسة أسابيع، إلى انخفاض ملحوظ في نوبات العطس.

وبينت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة npj Science of Food العلمية أن الماتشا لم يؤثر في الآليات المناعية التقليدية المرتبطة بالحساسية مثل الغلوبولين المناعي (IgE) أو الخلايا المناعية، بل عمل على تثبيط تنشيط الخلايا العصبية في جذع الدماغ المسؤولة عن منعكس العطس، مع تسجيل انخفاض في نشاط الجين c-Fos المرتبط بالاستجابات العصبية للمحفزات.

ويعتزم الباحثون إجراء دراسات سريرية على البشر للتحقق من هذه النتائج، بهدف تطوير خيار غذائي طبيعي يمكن أن يكمّل العلاجات التقليدية لحساسية الأنف الموسمية، التي تعد من أكثر أنواع الحساسية انتشاراً في العالم.

وشاي الماتشا هو نوع من الشاي الأخضر الياباني يُحضَّر من أوراق الشاي المطحونة ناعماً، ويتميز بلونه الأخضر الزاهي ومذاقه المميز، ويُعد غنياً بمضادات الأكسدة.