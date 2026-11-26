جنيف-سانا‏

حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” اليوم الخميس من عدم تحقيق ‏التجارة البحرية العالمية أي نمو خلال عام 2026، في ظل الاضطرابات الناجمة عن ‏النزاعات والعوامل المناخية، ولا سيما الضغوط التي تواجه أربعة ممرات بحرية ‏حيوية، مؤكداً أن الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة تتحمل العبء الأكبر من ‏ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والغذاء.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تقرير محدث لـ”أونكتاد” حول التجارة البحرية ‏العالمية، أن حجم البضائع المنقولة بحراً بلغ 12.3 مليار طن العام الماضي، لكن ‏معدل النمو تباطأ إلى 1.9 بالمئة، أي نصف معدل النمو المسجل عام 2024، متوقعاً ‏أن تستعيد التجارة البحرية نموها بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2027.‏

تداعيات اضطرابات مضيق هرمز

وأوضح الأمين العام بالإنابة لـ”أونكتاد” بيدرو مانويل مورينو أن الاضطرابات في ‏مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود وقناة بنما، أدت إلى ارتفاع تكاليف ‏الشحن والنقل، مشيراً إلى أن الهجمات على السفن في سياق الحرب الأمريكية ‏الإيرانية تسببت بشبه توقف تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز.‏

ولفت مورينو إلى أن الاقتصادات الأقل قدرة على امتصاص الصدمات كانت الأكثر ‏تضرراً من ارتفاع أسعار الوقود والنقل والإنتاج، ما أدى إلى زيادة أسعار الغذاء ‏وتفاقم التضخم، موضحاً أن تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب لناقلة نفط تبلغ قيمتها ‌‏100 مليون دولار ارتفعت من 200 ألف دولار إلى مليون دولار للرحلة الواحدة ‏خلال أيام قليلة.‏

أهمية النقل البحري في التجارة العالمية

وأشار التقرير إلى أن النقل البحري يؤمن أكثر من 80 بالمئة من حركة التجارة ‏العالمية، وأن تغيير مسارات السفن لتجنب المخاطر يطيل الرحلات ويرفع تكاليفها، ‏فيما يتوقع أن تزداد المسافات المقطوعة بنسبة 1.5 بالمئة خلال العام الجاري، رغم ‏عدم تحقيق أحجام التجارة أي نمو.‏

وحذر مورينو من أن استمرار صدمة الوقود حتى عام 2027 قد يؤدي إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية في أقل البلدان نمواً، بفعل تكاليف الشحن وحدها، إلى ضعف ‏المتوسط العالمي، مؤكداً أن اضطراب ممر بحري حيوي واحد يمكن أن يتحول سريعاً ‏إلى أزمة في تكاليف المعيشة على بعد آلاف الأميال.‏

نمو التجارة بين البلدان النامية

وفي المقابل، سجلت مسارات تجارة الحاويات بين بلدان الجنوب، التي تربط آسيا ‏وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، نمواً بنسبة 12.1 بالمئة العام الماضي، ‏فيما تحسن ارتباط أقل البلدان نمواً بشبكات الشحن البحري بوتيرة أسرع بثلاث مرات ‏من بقية دول العالم خلال العقدين الماضيين.‏

ودعا التقرير إلى تعزيز قدرة الدول الأكثر عرضة للاضطرابات على مواجهة ‏تداعياتها، من خلال إنشاء مخزونات مشتركة من الغذاء والوقود، والاتفاق مسبقاً على ‏مسارات تجارية بديلة وإجراءات جمركية تضمن استمرار تدفق السلع الضرورية.‏

وكانت “أونكتاد” حذرت في تقرير سابق في التاسع من نيسان الماضي من تداعيات ‏اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز والتوقف شبه التام لحركة الشحن فيه على ‏إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة، ولا سيما في الدول النامية بإفريقيا وجنوب آسيا.‏