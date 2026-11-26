جنيف-سانا
حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” اليوم الخميس من عدم تحقيق التجارة البحرية العالمية أي نمو خلال عام 2026، في ظل الاضطرابات الناجمة عن النزاعات والعوامل المناخية، ولا سيما الضغوط التي تواجه أربعة ممرات بحرية حيوية، مؤكداً أن الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والغذاء.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تقرير محدث لـ”أونكتاد” حول التجارة البحرية العالمية، أن حجم البضائع المنقولة بحراً بلغ 12.3 مليار طن العام الماضي، لكن معدل النمو تباطأ إلى 1.9 بالمئة، أي نصف معدل النمو المسجل عام 2024، متوقعاً أن تستعيد التجارة البحرية نموها بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2027.
تداعيات اضطرابات مضيق هرمز
وأوضح الأمين العام بالإنابة لـ”أونكتاد” بيدرو مانويل مورينو أن الاضطرابات في مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود وقناة بنما، أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، مشيراً إلى أن الهجمات على السفن في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية تسببت بشبه توقف تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز.
ولفت مورينو إلى أن الاقتصادات الأقل قدرة على امتصاص الصدمات كانت الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الوقود والنقل والإنتاج، ما أدى إلى زيادة أسعار الغذاء وتفاقم التضخم، موضحاً أن تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب لناقلة نفط تبلغ قيمتها 100 مليون دولار ارتفعت من 200 ألف دولار إلى مليون دولار للرحلة الواحدة خلال أيام قليلة.
أهمية النقل البحري في التجارة العالمية
وأشار التقرير إلى أن النقل البحري يؤمن أكثر من 80 بالمئة من حركة التجارة العالمية، وأن تغيير مسارات السفن لتجنب المخاطر يطيل الرحلات ويرفع تكاليفها، فيما يتوقع أن تزداد المسافات المقطوعة بنسبة 1.5 بالمئة خلال العام الجاري، رغم عدم تحقيق أحجام التجارة أي نمو.
وحذر مورينو من أن استمرار صدمة الوقود حتى عام 2027 قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في أقل البلدان نمواً، بفعل تكاليف الشحن وحدها، إلى ضعف المتوسط العالمي، مؤكداً أن اضطراب ممر بحري حيوي واحد يمكن أن يتحول سريعاً إلى أزمة في تكاليف المعيشة على بعد آلاف الأميال.
نمو التجارة بين البلدان النامية
وفي المقابل، سجلت مسارات تجارة الحاويات بين بلدان الجنوب، التي تربط آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، نمواً بنسبة 12.1 بالمئة العام الماضي، فيما تحسن ارتباط أقل البلدان نمواً بشبكات الشحن البحري بوتيرة أسرع بثلاث مرات من بقية دول العالم خلال العقدين الماضيين.
ودعا التقرير إلى تعزيز قدرة الدول الأكثر عرضة للاضطرابات على مواجهة تداعياتها، من خلال إنشاء مخزونات مشتركة من الغذاء والوقود، والاتفاق مسبقاً على مسارات تجارية بديلة وإجراءات جمركية تضمن استمرار تدفق السلع الضرورية.
وكانت “أونكتاد” حذرت في تقرير سابق في التاسع من نيسان الماضي من تداعيات اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز والتوقف شبه التام لحركة الشحن فيه على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة، ولا سيما في الدول النامية بإفريقيا وجنوب آسيا.