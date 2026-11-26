ريف دمشق-سانا‏

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق مستودعاً يحتوي على كميات من المواد ‏الغذائية منتهية الصلاحية، بينها 2035 لتراً، بما يعادل نحو طنين من المشروبات الغازية بمختلف أنواعها، إضافة إلى ‏كميات من رقائق البطاطا (الشيبس)، وذلك خلال جولة رقابية نفذتها اليوم الخميس. ‏

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا، أنه جرى تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف، وحجز كامل ‏الكميات المضبوطة داخل المستودع، وإحالة الضبط إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى ‏استمرار الجولات الرقابية على الأسواق والمحال والمستودعات، للتأكد من سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، ‏وضبط المخالفات وحالات الغش والتدليس.‏

وضبطت دوريات المديرية في الـ24 من تشرين الثاني الجاري، 55 كيلوغراماً من اللحوم ونتر الفروج الفاسدة وغير ‏الصالحة للاستهلاك البشري، خلال جولة رقابية على أحد المطاعم الشعبية في محافظة ريف دمشق.‏