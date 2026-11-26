ريف دمشق-سانا
ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق مستودعاً يحتوي على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بينها 2035 لتراً، بما يعادل نحو طنين من المشروبات الغازية بمختلف أنواعها، إضافة إلى كميات من رقائق البطاطا (الشيبس)، وذلك خلال جولة رقابية نفذتها اليوم الخميس.
وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا، أنه جرى تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف، وحجز كامل الكميات المضبوطة داخل المستودع، وإحالة الضبط إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى استمرار الجولات الرقابية على الأسواق والمحال والمستودعات، للتأكد من سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، وضبط المخالفات وحالات الغش والتدليس.
وضبطت دوريات المديرية في الـ24 من تشرين الثاني الجاري، 55 كيلوغراماً من اللحوم ونتر الفروج الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، خلال جولة رقابية على أحد المطاعم الشعبية في محافظة ريف دمشق.