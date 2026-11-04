«أوبن إيه آي» تدمج المحادثة وإنجاز المهام في ChatGPT

واشنطن-سانا

تعمل شركة «أوبن إيه آي» على تحديث تطبيق «ChatGPT» لسطح المكتب، يتضمن دمج علامتي «الدردشة» (Chat) و«العمل» (Work) في واجهة موحدة، بما يتيح للمستخدمين الانتقال من طرح الأسئلة وتبادل الأفكار إلى تنفيذ المهام وإنجاز المشاريع ضمن تجربة واحدة.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني، أمس الثلاثاء، أن الشركة أبلغت مستخدميها عبر البريد الإلكتروني بإتاحة الواجهة الجديدة في المرحلة الأولى لمجموعة محدودة منهم، بهدف جمع الملاحظات والاستفادة منها في تحسين التجربة قبل توسيع نطاق إطلاقها.

ويسمح التحديث للمستخدمين بالانتقال من استكشاف الأفكار إلى تنفيذها مباشرة، مع إمكانية استيراد الملفات واستخدام الإضافات، وطلب إنشاء مواقع إلكترونية وتصميم عروض تقديمية وتنفيذ مهام عبر الإنترنت، مع الاحتفاظ بإمكانية مراجعة النتائج وتوجيه النظام خلال مراحل العمل.

وأوضحت الشركة أن أداة «Codex» ستبقى تجربة مستقلة ضمن تطبيق «ChatGPT» لسطح المكتب، رغم دمج واجهتي الدردشة والعمل.

ويشمل التحديث أيضاً توحيد رصيد الرموز المخصص لاستخدام «ChatGPT» و«Codex»، حيث يعتمد التطبيقان على رصيد مشترك، وهو تغيير لن يؤثر في معظم المستخدمين، لكنه قد يزيد فترات الانتظار اللازمة لإعادة تعيين الرصيد لدى بعضهم، وفقاً لمستوى الاستخدام والنموذج المستخدم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه شركات الذكاء الاصطناعي نحو تطوير منصات تجمع بين المحادثة وتنفيذ المهام، إذ سبقت شركة «أنثروبيك» إلى دمج وظائف الدردشة والعمل في واجهة واحدة ضمن مساعدها «Claude» في أيلول الماضي.