«جيميناي» يعزز تجربة أندرويد بدمج متجر «غوغل بلاي» داخل المحادثة

واشنطن-سانا

أطلقت شركة “غوغل” تكاملاً جديداً بين مساعدها الذكي “جيميناي” ومتجر التطبيقات “غوغل بلاي” على أجهزة “أندرويد”، في خطوة تهدف إلى تسهيل البحث عن التطبيقات المناسبة، وإتمام بعض عمليات الشراء الرقمية، وإنجاز مزيد من المهام من داخل المحادثة، دون الحاجة إلى الانتقال بين التطبيقات.

وذكر موقع Digital Trends أمس الأحد أن الميزة التي كُشف عنها لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O 2026، بدأت بالوصول تدريجياً إلى المستخدمين، حيث تتيح لـ”جيميناي” اقتراح التطبيقات بناءً على الهدف الذي يرغب المستخدم في تحقيقه، مثل العثور على تطبيق للخرائط أثناء السفر أو تطبيق لتنظيم الوجبات، ثم فتح صفحة التطبيق مباشرة في متجر “غوغل بلاي” لتثبيته بسهولة.

وأضاف: إن التكامل الجديد يشمل أيضاً خدمات التجارة الرقمية، إذ أصبح بإمكان المستخدمين شراء بطاقات هدايا “Google Play” أو البحث عن بعض المشتريات داخل التطبيقات وإتمامها من خلال “جيميناي”، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة دون التنقل بين القوائم والواجهات المختلفة.

وبدأت “غوغل” طرح الميزة تدريجياً على أجهزة “أندرويد”، على أن تكون متاحة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، والمسجلين بحسابات “غوغل” الشخصية، مع تفعيل ميزة الاحتفاظ بنشاط تطبيقات “جيميناي”، فيما لا تدعم حالياً حسابات “Google Workspace”.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية “غوغل” الرامية إلى تحويل “جيميناي” إلى مساعد رقمي متكامل، بعد توسيع تكامله خلال الأشهر الماضية مع خدمات الشركة، مثل “كروم” و”Google Wallet” و”Google Messages” و”الهاتف”، وصولاً إلى “غوغل بلاي”، بما يتيح للمستخدمين تنفيذ مزيد من المهام عبر المحادثة بدلاً من التنقل بين التطبيقات.