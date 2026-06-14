تفسير علمي لارتفاع مشاهدات أسماك القرش قرب السواحل في الصيف

واشنطن-سانا

أكدت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الأسباب العلمية وراء تزايد رصد أسماك القرش خلال فصل الصيف، في ظاهرة ترتبط بعدة عوامل بيئية وسلوكية.

وفق ما ذكر موقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، ونقلته شبكة CNN أمس السبت، فإن ارتفاع درجات حرارة مياه البحار خلال فصل الصيف يدفع العديد من أنواع الأسماك الصغيرة إلى الاقتراب من المناطق الساحلية، الأمر الذي يسهم بدوره في تحرك أسماك القرش نحو الشواطئ بحثاً عن الغذاء، إلى جانب تأثير التيارات البحرية والتغيرات الطارئة على النظام البيئي البحري.

وأوضح أن زيادة الأنشطة البشرية في المناطق الشاطئية خلال فصل الصيف، مثل السباحة والرياضات المائية، تسهم أيضاً في ارتفاع معدلات رصد أسماك القرش، دون أن يعني ذلك بالضرورة زيادة في السلوك العدواني لهذه الكائنات.

وتلعب أسماك القرش دوراً مهماً في التوازن البيئي البحري، كونها من المفترسات العليا التي تساعد في تنظيم سلاسل الغذاء في المحيطات.