منظار دقيق يتيح تصوير أنسجة العين من الداخل أثناء جراحات الشبكية

لندن-سانا

طوّر فريق من الباحثين في بريطانيا منظاراً بصرياً بالغ الصغر، يتيح التقاط صور مقطعية عالية الدقة لأنسجة العين من الداخل، في ابتكار قد يسهم في تحسين التصوير أثناء جراحات الشبكية، ومراقبة الأنسجة مباشرة خلال العمليات.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي، اليوم الأربعاء، أن المنظار طوّره فيزيائيون من جامعة كنت، بالتعاون مع باحثين من كلية كينغز كوليدج لندن ومستشفى مورفيلدز للعيون، ونُشرت نتائج البحث في مجلة «Biomedical Optics Express» المتخصصة في البصريات الطبية، حيث اختير ضمن اختيارات المحررين.

ويبلغ قطر النموذج الأولي للمنظار 0.31 مليمتر فقط، ما يجعله صغيراً بما يكفي لإدخاله داخل العين، مع قدرته على تصوير الأنسجة حتى عمق يقارب مليمتراً واحداً تحت سطحها.

ويعتمد الجهاز على تقنية التصوير المقطعي بالتماسك البصري (OCT)، التي توفر صوراً دقيقة لطبقات الشبكية، وتُستخدم على نطاق واسع في تشخيص أمراض العيون، إلا أن تطبيقها يتم عادةً من خارج العين، عبر توجيه أشعة ليزر منخفضة الطاقة من خلال البؤبؤ.

ويتيح إدخال مسبار بالغ الصغر داخل العين إمكانية الحصول على صور مباشرة للأنسجة خلال العمليات الجراحية، ما قد يساعد الجراحين على متابعة التغيرات داخل العين بدقة أكبر أثناء التدخلات الطبية.

ويتميز المنظار بتصميم يعتمد الرؤية الأمامية، خلافاً لمعظم أجهزة التصوير المقطعي البصري المصغرة التي تستخدم الرؤية الجانبية، الأمر الذي يشكل تحدياً عند استخدامها داخل العين.

وللتغلب على ذلك، استخدم الباحثون أليافاً بصرية مقطوعة بزاوية، يؤدي تدويرها إلى مسح الأنسجة بالشعاع الضوئي، بما يسمح بتكوين صور مقطعية دقيقة لها.

وتفتح هذه التقنية آفاقاً لتطوير وسائل التصوير الطبي المستخدمة في جراحات العيون، من خلال توفير معلومات أكثر دقة ومباشرة عن حالة الأنسجة أثناء العمليات، بما قد يساعد الأطباء على تحسين متابعة الإجراءات الجراحية، وتعزيز دقة التدخلات المخصصة لعلاج أمراض الشبكية.